Camilerimiz çocuklarla şenlendi
Arnavut Köy Yeni Nesil Sevgi Çiçeği Anaokulu ve Ataşehir Özel Kayra Anaokulu örnek bir projeye imza attı. Arnavutköy Taşoluk Cami’nin safları 500 minik anaokulu öğrencisiyle doldu taştı.
Etkinliğe katılan öğrenciler rablerinin huzurunda el bağladı secdeye vardı.
Etkinliğe katılan öğrencilere patlamış mısır, pamuk şeker, takke, teşbih ve başörtüsü hediye edildi.
Namaz sonrası pikniğe de götürülen minikler doyasıya eğlendi. Arnavutköy’deki etkinliğin bir benzeri de Ataşehir Mimar Sinan Cami’nde de gerçekleşti.
Amaçlarının çocuklara cami şuurunu kazandırmak olduğunu belirten anaokulu yetkilileri bu tarz etkinliklerin sayısını artması gerektiğine dikkat çekti.