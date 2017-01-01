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Camilerimiz çocuklarla şenlendi

  • Arnavut Köy Yeni Nesil Sevgi Çiçeği Anaokulu ve Ataşehir Özel Kayra Anaokulu örnek bir projeye imza attı. Arnavutköy Taşoluk Cami’nin safları 500 minik anaokulu öğrencisiyle doldu taştı.

  • Etkinliğe katılan öğrenciler rablerinin huzurunda el bağladı secdeye vardı.

  • Etkinliğe katılan öğrencilere patlamış mısır, pamuk şeker, takke, teşbih ve başörtüsü hediye edildi.

  • Namaz sonrası pikniğe de götürülen minikler doyasıya eğlendi. Arnavutköy’deki etkinliğin bir benzeri de Ataşehir Mimar Sinan Cami’nde de gerçekleşti.

  • Amaçlarının çocuklara cami şuurunu kazandırmak olduğunu belirten anaokulu yetkilileri bu tarz etkinliklerin sayısını artması gerektiğine dikkat çekti.

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