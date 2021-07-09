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Cami cemaati için aşı standı

2021-07-09 15:36:55
Cami cemaati için aşı standı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Saadet ve İbadullah cemilerinde Cuma namazı nedeniyle aşı standı açıldı.

#1
Foto - Cuma namazı öncesi ve sonrası açılan stantlara gelen vatandaşlar aşılarını yaptırdı.

Cuma namazı öncesi ve sonrası açılan stantlara gelen vatandaşlar aşılarını yaptırdı.

#2
Foto - Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, emeği geçen sağlık görevlilerine teşükkür etti.

Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, emeği geçen sağlık görevlilerine teşükkür etti.

#3
Foto - Sağlık çalışanları ise aşının önemine değinerek vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Sağlık çalışanları ise aşının önemine değinerek vatandaşları aşı olmaya davet etti.

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