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Korona Virüs
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Cadde Bostan sahilinde dikkat çeken görüntü

2020-06-13 11:23:56
Cadde Bostan sahilinde dikkat çeken görüntü

İstanbul'da koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu.

#1
Foto - Yasaksız ikinci hafta sonunda Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık dikkat çekti.

Yasaksız ikinci hafta sonunda Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık dikkat çekti.

#2
Foto - Sahildeki vatandaşların kimi yürüyüş yaptı, kimi yeşillik alanda masa kurup kahvaltısını etti.

Sahildeki vatandaşların kimi yürüyüş yaptı, kimi yeşillik alanda masa kurup kahvaltısını etti.

#3
Foto - Bazı vatandaşların sahilde yoga yaptığı ve bisiklete bindiği de görüldü.

Bazı vatandaşların sahilde yoga yaptığı ve bisiklete bindiği de görüldü.

#4
Foto -

"BİLİNÇ DÜZEYİ YÜKSELDİ, SPOR YAPANLAR ÇOĞALDI" Sahilde bisiklete binen Seda Oturan, "Gözlemlediğim kadarıyla bilinç düzeyi biraz yükseldi. Ben normalde 6'da kalkıp sahile geldiğimde çok fazla kalabalık olmazdı ama şimdi görüyorum ki grup halinde gelenler ve yürüyüş yapanların sayısı çoğaldı. Benim çok hoşuma gidiyor insanları sabah spor yaparken görmek" dedi.

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