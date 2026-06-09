C vitamini ve antioksidanlar açısından... Kemikleri güçlendiren ikili: Ağrıları kesiyor...
Kemik sağlığımız için mutlaka bazı doğal besinlere başvururuz zaman zaman. İşte onlardan ikisi de karşınızda...
Kemik sağlığımız için mutlaka bazı doğal besinlere başvururuz zaman zaman. İşte onlardan ikisi de karşınızda...
Kemik sağlığını güçlendiren karışım, susam ve papaya oldu. Kalsiyum, magnezyum ve vitamin bakımından zengin olan bu iki besin, dengeli beslenmenin bir parçası olarak kemiklerin korunmasına yardımcı olabiliyor. Kemik sağlığını destekleyen doğal besinler son dönemde yeniden gündemde.
Kemik sağlığını destekleyen doğal besinler, ağrı yaşayanların gündeminde.
Topuk, bacaklar hatta dize kadar gelen ağrılar için kemik güçlendirici bir tarif dikkatleri çekti.
Susam ve papaya karışımından olan bu doğal tarif, kısa sürede ağrı kesici ve kemik güçlendirici etki sağlıyor.
Susam, yüksek miktarda kalsiyum, magnezyum ve fosfor içeriğiyle dikkat çekiyor. Bu mineraller, kemik yoğunluğunun korunmasında önemli rol oynuyor.
Papaya ise C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin yapısıyla öne çıkıyor.
Susam tohumlarını 2 yemek kaşığı su ile en az 2 ila 4 saat, tercihen bir gece boyunca bekletin.
Beklemiş susamları süzmeden blendera alın. Üzerine doğranmış papayayı ve 1 bardak içme suyunu ekleyin. Karışımı pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin.
Hazırladığınız içeceği taze olarak tüketin. Sabah aç karnına veya ara öğün olarak tercih edilebilir. Kronik hastalıklarınız varsa, önce doktorunuza danışın.
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