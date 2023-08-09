2023-08-09 11:46:31 Büyükşehir’den Güneşli’de 60 adet konut alanı arsası ihalesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi’nde bulunan 60 adet konut alanı arsası ihale ile satılacak. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi’nde bulunan 60 adet konut alanı arsası, Açık Teklif Usulü ihale ile ayrı ayrı satılacak. Satılacak 60 adet konut (villa parseli) alanı arsasının ihalesi 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.