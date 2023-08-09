Büyükşehir’den Güneşli’de 60 adet konut alanı arsası ihalesi

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan şehrin muhtelif yerlerindeki 14 adet arsa, “Açık Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacak. Öte yandan yine mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan şehrin muhtelif yerlerindeki 5 adet arsa ise “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacak. Kocasinan ilçesi, Şeker Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan 5 adet dükkân ise Açık Teklif Usulü ihale ile tek tek satılacak. Satılacak 14 adet arsanın ihalesi 15 Ağustos 2023 Salı günü saat 14.10’da, satışı yapılacak 5 adet arsanın ihalesi 15 Ağustos 2023 Salı günü saat 13.50’de ve satılacak 5 adet dükkânın ihalesi ise 15 Ağustos 2023 Salı günü 14.00’te gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleşecek ihale için son müracaat, 15 Ağustos 2023 Salı günü ihale saatinden evvel olarak kararlaştırılırken, 14 adet arsa ile 5 adet dükkan ihalesine katılmak isteyen vatandaşlar da müracaatlarını Büyükşehir Belediyesi Gelir Müdürlüğü’ne, 5 adet arsa ihalesine katılmak isteyen vatandaşların ise müracaatlarını Kararlar Şube Müdürlüğü Kalemi’ne yapabilecek.