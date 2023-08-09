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Türkiye
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Büyükşehir’den Güneşli’de 60 adet konut alanı arsası ihalesi

2023-08-09 11:46:31
Büyükşehir’den Güneşli’de 60 adet konut alanı arsası ihalesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi’nde bulunan 60 adet konut alanı arsası ihale ile satılacak. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi’nde bulunan 60 adet konut alanı arsası, Açık Teklif Usulü ihale ile ayrı ayrı satılacak. Satılacak 60 adet konut (villa parseli) alanı arsasının ihalesi 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

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Foto - Büyükşehir’den Güneşli’de 60 adet konut alanı arsası ihalesi

Kadir Has Kongre Kültür ve Sanat Merkezi Salonu’nda gerçekleşecek ihale için son müracaatın, 15 Ağustos 2023 Salı günü en geç saat 16:30’a kadar olduğu belirlenirken, ihaleye katılmak isteyen vatandaşlar da müracaatlarını Büyükşehir Belediyesi Gelir Müdürlüğü’ne yapabilecek. Arsa ve dükkânlar da ihale ile satılacak Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan arsa ve dükkânlar da ihale ile satılacak.

#2
Foto - Büyükşehir’den Güneşli’de 60 adet konut alanı arsası ihalesi

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan şehrin muhtelif yerlerindeki 14 adet arsa, “Açık Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacak. Öte yandan yine mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan şehrin muhtelif yerlerindeki 5 adet arsa ise “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacak. Kocasinan ilçesi, Şeker Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan 5 adet dükkân ise Açık Teklif Usulü ihale ile tek tek satılacak. Satılacak 14 adet arsanın ihalesi 15 Ağustos 2023 Salı günü saat 14.10’da, satışı yapılacak 5 adet arsanın ihalesi 15 Ağustos 2023 Salı günü saat 13.50’de ve satılacak 5 adet dükkânın ihalesi ise 15 Ağustos 2023 Salı günü 14.00’te gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleşecek ihale için son müracaat, 15 Ağustos 2023 Salı günü ihale saatinden evvel olarak kararlaştırılırken, 14 adet arsa ile 5 adet dükkan ihalesine katılmak isteyen vatandaşlar da müracaatlarını Büyükşehir Belediyesi Gelir Müdürlüğü’ne, 5 adet arsa ihalesine katılmak isteyen vatandaşların ise müracaatlarını Kararlar Şube Müdürlüğü Kalemi’ne yapabilecek.

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