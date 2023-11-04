Büyük müjde Fenerbahçe'ye verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu...

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Böylelikle yenilgi yüzü görmeyen bir Fenerbahçe ortaya çıktı.
Ancak sarı lacivertlilerde son dönemde yaşanan sakatlıklar moral bozdu.
Özellikle savunma hattındaki sakatlıklar teknik direktör İsmail Kartal'ın canını sıktı.
Ocak ayında 1 ya da 2 transfer yapmayı hedefleyen yönetim, yaşanan sakatlık krizinin ardından planlamada değişikliğe gitti.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da yönetimden bu yönde bir talebi olduğu aktarıldı.
Fenerbahçe Yönetimi bu gelişmeler sonrası hem izleme komitesinin hem de menajerlerin önerdiği isimleri değerlendirmeye aldı.
Sarı lacivertlilerin ocak ayında en az 3 transfer yapacağı belirtildi.
Bunlardan birinin stoper bölgesine olacağı aktarıldı.
Savunma bölgesi için birçok oyuncuyla temasa geçen yönetim, transferdeki ilk hedefini belirledi.
Net bir stoper almak isteyen sarı lacivertlilerin, sürpriz bir yıldız için devreye girdiği iddia edildi.
ASpor'a göre; Transfere Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da onay verdiği öne sürüldü.
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Sarı lacivertlilerin, İspanyol stoper için tüm şartları zorlama kararı aldığı öne sürüldü.
33 yaşındaki stoperin bu yüzden Fenerbahçe seçeneğine sıcak baktığı belirtildi.
Real Madrid'in ise Nacho'yu bırakmak istemese de transfer için kolaylık sağlayabileceği aktarıldı. Aksi durumda sarı lacivertlilerin 3-4 milyon Euro civarında bir bonservis ücreti ödemesi öngörülüyor. Real Madrid'de kaptanlık yapan Nacho, sezon başında İspanyol ekibiyle biten sözleşmesini uzatmıştı.Fenerbahçe ve Nacho transferine dair sıcak gelişmelerin 2-3 hafta içinde netleşmesi bekleniyor.
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