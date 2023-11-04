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Spor
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Büyük müjde Fenerbahçe'ye verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu...

2023-11-04 11:50:21
Büyük müjde Fenerbahçe'ye verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu...

#1
Foto - Büyük müjde Fenerbahçe'ye verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu...

#2
Foto - Büyük müjde Fenerbahçe'ye verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu...

#3
Foto - Büyük müjde Fenerbahçe'ye verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu...

#4
Foto - Büyük müjde Fenerbahçe'ye verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu...

#5
Foto - Büyük müjde Fenerbahçe'ye verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu...

Böylelikle yenilgi yüzü görmeyen bir Fenerbahçe ortaya çıktı.

#6
Foto - Büyük müjde Fenerbahçe'ye verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu...

Ancak sarı lacivertlilerde son dönemde yaşanan sakatlıklar moral bozdu.

#7
Foto - Büyük müjde Fenerbahçe'ye verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu...

Özellikle savunma hattındaki sakatlıklar teknik direktör İsmail Kartal'ın canını sıktı.

#8
Foto - Büyük müjde Fenerbahçe'ye verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu...

Ocak ayında 1 ya da 2 transfer yapmayı hedefleyen yönetim, yaşanan sakatlık krizinin ardından planlamada değişikliğe gitti.

#9
Foto - Büyük müjde Fenerbahçe'ye verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu...

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da yönetimden bu yönde bir talebi olduğu aktarıldı.

#10
Foto - Büyük müjde Fenerbahçe'ye verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu...

Fenerbahçe Yönetimi bu gelişmeler sonrası hem izleme komitesinin hem de menajerlerin önerdiği isimleri değerlendirmeye aldı.

#11
Foto - Büyük müjde Fenerbahçe'ye verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu...

Sarı lacivertlilerin ocak ayında en az 3 transfer yapacağı belirtildi.

#12
Foto - Büyük müjde Fenerbahçe'ye verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu...

Bunlardan birinin stoper bölgesine olacağı aktarıldı.

#13
Foto - Büyük müjde Fenerbahçe'ye verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu...

Savunma bölgesi için birçok oyuncuyla temasa geçen yönetim, transferdeki ilk hedefini belirledi.

#14
Foto - Büyük müjde Fenerbahçe'ye verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu...

Net bir stoper almak isteyen sarı lacivertlilerin, sürpriz bir yıldız için devreye girdiği iddia edildi.

#15
Foto - Büyük müjde Fenerbahçe'ye verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu...

ASpor'a göre; Transfere Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da onay verdiği öne sürüldü.

#16
Foto - Büyük müjde Fenerbahçe'ye verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu...

F.BAHÇE'DEN NACHO BOMBASI! Fenerbahçe, Real Madrid'de forma giyen Nacho Fernandez'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

#17
Foto - Büyük müjde Fenerbahçe'ye verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu...

Sarı lacivertlilerin, İspanyol stoper için tüm şartları zorlama kararı aldığı öne sürüldü.

#18
Foto - Büyük müjde Fenerbahçe'ye verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu...

33 yaşındaki stoperin bu yüzden Fenerbahçe seçeneğine sıcak baktığı belirtildi.

#19
Foto - Büyük müjde Fenerbahçe'ye verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu...

Real Madrid'in ise Nacho'yu bırakmak istemese de transfer için kolaylık sağlayabileceği aktarıldı. Aksi durumda sarı lacivertlilerin 3-4 milyon Euro civarında bir bonservis ücreti ödemesi öngörülüyor. Real Madrid'de kaptanlık yapan Nacho, sezon başında İspanyol ekibiyle biten sözleşmesini uzatmıştı.Fenerbahçe ve Nacho transferine dair sıcak gelişmelerin 2-3 hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

#20
Foto - Büyük müjde Fenerbahçe'ye verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu...

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