Gündem
Bütçede kritik dönem! 14 gün boyunca aralıksız mesai

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bütçede kritik dönem! 14 gün boyunca aralıksız mesai

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hafta da yoğun mesaisine devam edecek. Komisyon aşaması tamamlanan 2026 yılı bütçesi görüşmeleri, Genel Kurul'da devam edecek.

#1
Foto - Bütçede kritik dönem! 14 gün boyunca aralıksız mesai

Genel Kurul'da, bütçe görüşmeleri belirlenen takvime göre 14 gün sürecek. Resmi tatil günleri dahil aralıksız toplanacak Genel Kurul, günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışacak. Görüşmelerin ilk gününde Genel Kurul'a, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.

#2
Foto - Bütçede kritik dönem! 14 gün boyunca aralıksız mesai

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler, yarın yapılacak. Genel Kurulda saat 12.00'de başlayacak görüşmelerde hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Yol Partisi adına, Grup Başkanı Bülent Kaya, Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen ve Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İYİ Parti adına Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, MHP adına Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatımoğulları Oruç ile Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Grup Başkanı Abdullah Güler konuşacak. Ayrıca DSP Genel Başkanı Mehmet Önder Aksakal ve DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar şahsı adına konuşma yapacak.

#3
Foto - Bütçede kritik dönem! 14 gün boyunca aralıksız mesai

Görüşmeler dolayısıyla Meclise ziyaretçi alınmayacak, siyasi partilerin grup toplantıları da yapılmayacak. Bütçe görüşmelerinin ilk haftasına ilişkin takvim şöyle:

#4
Foto - Bütçede kritik dönem! 14 gün boyunca aralıksız mesai

8 Aralık Pazartesi: Bütçenin tümü. 9 Aralık Salı: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu. 10 Aralık Çarşamba: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu, Rekabet Kurumu.

#5
Foto - Bütçede kritik dönem! 14 gün boyunca aralıksız mesai

11 Aralık Perşembe: Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı. 12 Aralık Cuma: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Kapadokya Alan Başkanlığı, Uludağ Alan Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu.

#6
Foto - Bütçede kritik dönem! 14 gün boyunca aralıksız mesai

13 Aralık Cumartesi: Sağlık Bakanlığı, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu. 14 Aralık Pazar: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile 127 üniversite.

