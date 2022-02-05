Burun maskeleri gündem oldu! Bakın nasıl koruyor

Ağız açıkken burnun kapalı olmasının hiçbir anlamı yok mu yoksa bu maskeleri kullanmak hiç yoktan iyi midir? Güney Kore’de satışa sunulan burun maskelerini sorduğum Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul’un duyar duymaz verdiği ilk tepki “Gerçekten çok komik!” oldu. Ertuğrul, bu maskelerle ilgili şunları söyledi: "Damlacıklar özellikle ağızdan çıkar. Solunumumuzun büyük bir kısmını burun aracılığı ile yaparız ama burnun kapalı olduğu durumlarda ağzımızdan da nefes alıp veririz ve damlacıklar ağızdan da girebilir. Bu nedenle bizler Covid-19’dan korunmak için maske kullanırken hem ağız hem de burnumuzu kapatıyoruz. Yani virüs sadece burundan bulaşmaz. Bu sebeple sadece burnun kapalı olması korunmak için yeterli değildir. Yemek yerken ağız açık, burun kapalı olmasının hiçbir anlamı yok.”