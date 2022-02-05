2022-02-05 08:35:35 Burun maskeleri gündem oldu! Bakın nasıl koruyor
Yemek yerken maskesini çıkarmaktan rahatsız olanlara ilginç bir çözüm Güney Kore'den geldi. Ağız açıkken en azından burnu kapatan, oradan virüs girmesini önleyen 'burun maskeleri' ülkede satışa sunuldu. Bu maskeler hem insanları hem de uzmanları ikiye böldü! Omicron'un tüm dünyada baskın hale gelmesi ve şu ana kadar çıkan varyantların hepsinden çok daha hızlı bulaşması, Maske kullanımını daha da önemli hale getiriyor. Özellikle kapalı alandaysak maskesiz olmak büyük risk taşıyor. Uzmanlar, kapalı alanlarda bırakın maskesiz olmayı çift cerrahi maske ya da N95 takılması gerektiğinin altını çiziyor.