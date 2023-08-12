Burası Karadeniz değil Aydın

Uzun ve sağlıklı yaşamın kaynağı olarak gösterilen zeytin ve zeytinyağından, incirden, taze sebze ve meyvelerle bezenmiş doğal ürünlerden oluşan ekonomik leziz yerel yemekleri ve geleneksel köy kahvaltısı, buz gibi havası ile dört mevsim ziyaretçisi eksik olmayan Belenova Yaylası, özellikle yazın kavurucu sıcağında serinlemek isteyenler için cazibe merkezi oldu. Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Belenova Mahallesi'nin 1200 rakımlı ormanlarında yer alan yaylaya Kuyucak'tan 21 kilometre tırmanılarak muhteşem bir manzara eşliğinde ulaşılıyor. Aydın ve Denizli'ye ortalama 90 kilometre mesafede olan bölge "Aydın'ın Uludağ"ı olarak adlandırılıyor. Küçük Ova, Koca Ova, Arap Deresi göletleri ve tesisin hemen yanı başındaki muhteşem manzaralı Belenova Göleti ile dikkat çeken Belenova Yaylası Karadeniz'i aratmıyor. Kuyucak Belediyesi tarafından 2018 yılında yapılan ve içerisinde kır lokantası, çocuk oyun alanı, otopark, yaya yürüyüş yolu, koşu yolları, futbol, voleybol ve basketbol sahası, köy ürünleri satış alanları bulunan ve belediye tarafından işletilen Kuyucak Belediyesi Sosyal Tesisleri, dört mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Şehrin stresinden uzakta doğa ile iç içe aileler doğanın keyfini çıkarırken, çocuklar da çocuk oyun parkında ve spor tesislerinde eğlenebiliyor.