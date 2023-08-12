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Yaşam
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Burası Karadeniz değil Aydın

2023-08-12 18:33:49
Burası Karadeniz değil Aydın

1200 rakımlı Belenova Yaylası, sosyal tesisleri, havası ve muhteşem manzarası ile dört mevsim ziyaretçi akınına uğruyor.

#1
Foto - Burası Karadeniz değil Aydın

Aydın'ın rakımı en yüksek yerleri arasında yer alan Kuyucak ilçesine bağlı 1200 rakımlı Belenova Yaylası, sosyal tesisleri, havası ve muhteşem manzarası ile dört mevsim ziyaretçi akınına uğruyor.

#2
Foto - Burası Karadeniz değil Aydın

Uzun ve sağlıklı yaşamın kaynağı olarak gösterilen zeytin ve zeytinyağından, incirden, taze sebze ve meyvelerle bezenmiş doğal ürünlerden oluşan ekonomik leziz yerel yemekleri ve geleneksel köy kahvaltısı, buz gibi havası ile dört mevsim ziyaretçisi eksik olmayan Belenova Yaylası, özellikle yazın kavurucu sıcağında serinlemek isteyenler için cazibe merkezi oldu. Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Belenova Mahallesi'nin 1200 rakımlı ormanlarında yer alan yaylaya Kuyucak'tan 21 kilometre tırmanılarak muhteşem bir manzara eşliğinde ulaşılıyor. Aydın ve Denizli'ye ortalama 90 kilometre mesafede olan bölge "Aydın'ın Uludağ"ı olarak adlandırılıyor. Küçük Ova, Koca Ova, Arap Deresi göletleri ve tesisin hemen yanı başındaki muhteşem manzaralı Belenova Göleti ile dikkat çeken Belenova Yaylası Karadeniz'i aratmıyor. Kuyucak Belediyesi tarafından 2018 yılında yapılan ve içerisinde kır lokantası, çocuk oyun alanı, otopark, yaya yürüyüş yolu, koşu yolları, futbol, voleybol ve basketbol sahası, köy ürünleri satış alanları bulunan ve belediye tarafından işletilen Kuyucak Belediyesi Sosyal Tesisleri, dört mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Şehrin stresinden uzakta doğa ile iç içe aileler doğanın keyfini çıkarırken, çocuklar da çocuk oyun parkında ve spor tesislerinde eğlenebiliyor.

#3
Foto - Burası Karadeniz değil Aydın

Ormanın doğasına uygun olarak yapılan belediye tesislerinde misafirler yazın serinlemenin, kışın da yağan karın oluşturduğu beyaz örtünün keyfini yaşıyor. Türkiye'nin en uzun geçiş güzergahları arasında yer alan Karia-Lidya antik geçiş yolu güzergahı üzerinde olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyan bölge, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisias Antik Kenti, Antiocya Antik Kenti, Yöre Kalesi güzergahı üzerinden Karia-Lidya Yolu denilen Kayran Mahallesi üzerinden Manisa-Alaşehir-Sarıgöl bölgesine inen bir yol ağının da üzerinde bulunuyor.

#4
Foto - Burası Karadeniz değil Aydın

İzmir'de yaşayan ve eşi ile birlikte serin havası için tesise geldiğini belirten Fevziye Sarıca, Belonva'yı herkese tavsiye ettiğini söyledi. Uludağ veya Ilgaz yerine Belenova'yı tercih ettiklerini belirten İsa Sarıca ise, “Kuyucak ve Nazilli gibi çok sıcak bir ortamdan bin 200 metre yükseklikteki bu yayla tesisine geldik. Çok güzel bir ortam var. Çam havası, kahvaltısı mükemmel. Tabiat harikası bir ortamdayız. Burası Bursa Uludağ'ı ya da Kastamonu'nun Ilgaz'ını aratmıyor" dedi.

#5
Foto - Burası Karadeniz değil Aydın

Belenova'ya Danimarka'dan geldiğini belirten Hülya Özdemir ise, Kuyucak'ta 44-45 derece sıcaklıktan 21 kilometre sonra 24 derece serinliğe ulaşmanın çok farklı bir duygu olduğunu belirterek, farklı bir tatil yapmak isteyen herkesi Belonava'ya çağırdı.

#6
Foto - Burası Karadeniz değil Aydın

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden de serinlik, doğal yaşam, huzur ve tertemiz bir tabiat arayışında olanları Belenova'ya davet ederek, "Önceki dönem Belediye Başkanımız Metin Ertürk'ün 2018 yılında halkımıza kazandırdığı bir tesisimiz olan Kuyucak Belediyesi Sosyal Tesisimiz adeta saklı bir cennet içerisinde yer alıyor. Bu özelliği ile de yılın dört mevsiminde de insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yer oldu. Doğayla iç içe, sağlıklı, huzurlu bir ortam arayan herkesi Belenova'ya bekliyoruz” dedi.

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