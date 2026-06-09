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Bunlar da geleceğin ‘Selçuk Bayraktar’ları! Bugün maketi yarın gerçeği
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Bunlar da geleceğin ‘Selçuk Bayraktar’ları! Bugün maketi yarın gerçeği

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, sinsi TUSAŞ saldırısının ardından milli şuurla kenetlenen Sakarya Ortaokulu öğrencileri, siber ve fiziki savunma sanayiimizin göz bebekleri KAAN, ANKA ve Kızılelma’nın maketlerini atık malzemelerle saniyeler içinde adeta sanata dönüştürdü. ‘Bugün maketi yarın gerçeği’ diyerek küresel odaklara meydan okuyan ve Selçuk Bayraktar’ı örnek alan yerli yazılımcı adayı minik yüreklerin tek hedefi, bu çelik kanatların canlısını görmek.

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Foto - Bunlar da geleceğin ‘Selçuk Bayraktar’ları! Bugün maketi yarın gerçeği

Malatya’nın Hekimhan ilçesindeki Sakarya Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri atık malzemelerden KAAN, ANKA ve Kızılelma’nın maketlerini yaptı. Öğrenciler, yaptıkları maketlerin canlısını görmek istediklerini belirtti.

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Foto - Bunlar da geleceğin ‘Selçuk Bayraktar’ları! Bugün maketi yarın gerçeği

Sakarya Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri televizyondaki haberlerden etkilenerek KAAN, ANKA ve Kızılelma'nın maketlerini yapmak istedi. Öğrenciler, maketleri yapmak için öğretmenleri Ersin Coşkun ile fikirlerini paylaştıktan sonra çalışmaya başladı. Atık malzemelerle yürütülen proje ile uçakların iç taraflarında gazete, kağıt, şeffaf poşetler, dışında ise atık tahtalar ve tekerlekler kullanıldı. 4 ayda tamamlanan çalışmaların ardından uçaklar okul bahçesinde kendilerinden öğrenciler ve vatandaşlar için sergileniyor.

#3
Foto - Bunlar da geleceğin ‘Selçuk Bayraktar’ları! Bugün maketi yarın gerçeği

Atık malzemeleri tekrar üretime kazandırmayı amaçladıklarını belirten proje danışman öğretmeni Ersin Coşkun, "Milli teknoloji, milli yazılım, milli üretim diyerek silah savunma sanayisini örnek aldık. Bu amaçla yola çıkarak, KAAN ve ANKA milli muharip uçağımız ile Kızılelma insansız hava aracımızı yaptık. Bunu yaparken çocuklarımız çok emek sarf ettiler. Onlar için de bizim için de gurur verici bir durum. İkinci dönemin başında planlamıştık, 4 ay gibi bir zamanımızı aldı. Maketlerini yaptık. İnşallah ileriki aşamalarda hareket ettirerek sürüşlerini yapacağız. Daha üst seviyeye geçip uçurmayı istiyoruz. Önümüzde örnek alınacak Selçuk Bayraktar var. Milli sanayiye verdiği desteklerle ülkemize katkıda bulunmuştur. Biz çocukları bu kişileri örnek gösteriyoruz. Bu çocuklar neden bir Selçuk Bayraktar olmasın? Neden vatanına milletine hizmet eden bir mühendis olmasın? Bugün maketini yapan gelecekte gerçek yazılımını elbette yapacaktır. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Ülke çapında bu tür projelerin yapılmasını diliyoruz" dedi.

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Foto - Bunlar da geleceğin ‘Selçuk Bayraktar’ları! Bugün maketi yarın gerçeği

'UÇAK MAKETLERİNİN GERÇEĞİNİ GÖRMEK İSTİYORUZ' BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile tanışmayı istediğini söyleyen 8'inci sınıf öğrencisi Ecrin Naz Öztürk ise maketlerinin üretim sürecine değinerek, "Bunu yaparken sıkıldığımız yorulduğumuz zamanlar oldu ama Ersin Hocamız bizi çok destekledi. Maketlerini yaptığımız bu uçakları hep televizyonlarda görüyorduk ama bunu canlı canlı görmek için Selçuk Bayraktar ile tanışmak istiyoruz" diye konuştu.

#5
Foto - Bunlar da geleceğin ‘Selçuk Bayraktar’ları! Bugün maketi yarın gerçeği

23 Ekim 2024 yılında TUSAŞ'a yapılan saldırı sonrası bu projeyi amaçladıklarını belirten 8'inci sınıf öğrencisi Kayra Meclis de "Bizler zincir marketlerden karton gibi atık malzemeler toplayarak bu uçak maketlerini yaptık.

#6
Foto - Bunlar da geleceğin ‘Selçuk Bayraktar’ları! Bugün maketi yarın gerçeği

Çok keyifli oldu, eğlendik. Takım çalışması ile güzel anılarımız da oluştu. 4 ay gibi bir sürede hepsini tamamladık. Uçakların iç taraflarında gazete, kağıt, şeffaf poşetler var. Baskı falan olursa çökmemesi için yumuşak olmasını istedik. Tahtalar ve tekerleklerle tamamladık. Selçuk Bayraktar ile kesinlikle tanışmak istiyorum. Benim örnek aldığım bir isim. Büyünce askeri pilot olmak istiyorum. 8'inci sınıf olduğum için bu okuldan ayrılacağım. Yine de bireysel olarak üretmeye devam etmeyi istiyorum" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Bunlar da geleceğin ‘Selçuk Bayraktar’ları! Bugün maketi yarın gerçeği

Projede yer alan Musap Genç de öz güvenle pes etmeden projelerini tamamladıklarını anlatarak, şunları söyledi:

#8
Foto - Bunlar da geleceğin ‘Selçuk Bayraktar’ları! Bugün maketi yarın gerçeği

"Selçuk Bayraktar'ın milli teknoloji hedeflerinden biri olan KAAN, İHA, SİHA gibi araçları biz de yapabiliriz diye düşündük. Bu öz güvenle başladık. Geri dönüştürülebilir malzemeler kullandık. Marketlerde atık olan kartonlar, plastik gibi atık olan malzemelerden bu uçakları yapmayı başardık. Bazen zorlandığımız anlar oldu ama takım çalışması ruhu ve öğretmenimizin bizlere esirgemediği desteğiyle bu engelleri aştık."

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Yorumlar

EYVALLAH KARDEŞLER

Aman ha maket mi o, kitap okuyan eşşek heykeli yapmayın sakın... vaay imanlı gençlik böyle işte, bunun hayali bile güzel... bu necip Milletin Müslüman ve inançlı gençler, ellerinize emeklerinize sağlık, sağolun varolun devletimiz milletimiz varolsun... Arkanızdayız inşallah..
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