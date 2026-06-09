Bunlar da geleceğin ‘Selçuk Bayraktar’ları! Bugün maketi yarın gerçeği

Atık malzemeleri tekrar üretime kazandırmayı amaçladıklarını belirten proje danışman öğretmeni Ersin Coşkun, "Milli teknoloji, milli yazılım, milli üretim diyerek silah savunma sanayisini örnek aldık. Bu amaçla yola çıkarak, KAAN ve ANKA milli muharip uçağımız ile Kızılelma insansız hava aracımızı yaptık. Bunu yaparken çocuklarımız çok emek sarf ettiler. Onlar için de bizim için de gurur verici bir durum. İkinci dönemin başında planlamıştık, 4 ay gibi bir zamanımızı aldı. Maketlerini yaptık. İnşallah ileriki aşamalarda hareket ettirerek sürüşlerini yapacağız. Daha üst seviyeye geçip uçurmayı istiyoruz. Önümüzde örnek alınacak Selçuk Bayraktar var. Milli sanayiye verdiği desteklerle ülkemize katkıda bulunmuştur. Biz çocukları bu kişileri örnek gösteriyoruz. Bu çocuklar neden bir Selçuk Bayraktar olmasın? Neden vatanına milletine hizmet eden bir mühendis olmasın? Bugün maketini yapan gelecekte gerçek yazılımını elbette yapacaktır. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Ülke çapında bu tür projelerin yapılmasını diliyoruz" dedi.