Bunlar da geleceğin ‘Selçuk Bayraktar’ları! Bugün maketi yarın gerçeği
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, sinsi TUSAŞ saldırısının ardından milli şuurla kenetlenen Sakarya Ortaokulu öğrencileri, siber ve fiziki savunma sanayiimizin göz bebekleri KAAN, ANKA ve Kızılelma’nın maketlerini atık malzemelerle saniyeler içinde adeta sanata dönüştürdü. ‘Bugün maketi yarın gerçeği’ diyerek küresel odaklara meydan okuyan ve Selçuk Bayraktar’ı örnek alan yerli yazılımcı adayı minik yüreklerin tek hedefi, bu çelik kanatların canlısını görmek.