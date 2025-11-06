Bu tuzağa kesinlikle düşmeyin! 500 bin konut geldi sahtekârlar iş başı yaptı

- Düzenli olarak tespit ediliyor Oltalama amaçlı zararlı siteler düzenli olarak tespit ediliyor ve bu sitelere erişim engeli getiriliyor. Vatandaşlar, tespit ettikleri ve veya şüphe duydukları zararlı bağlantıları [email protected] e-posta adresi veya USOM internet sitesi üzerinden ihbar edebilecekleri gibi gerek sahte internet sitelerinin ihbarı, gerekse adli ve idari mercilere konunun iletilmesi kapsamında ekran görüntüsü, bilgi ve belgelerle CİMER'e başvurabilir.