AA Giriş Tarihi: Bu tuzağa kesinlikle düşmeyin! 500 bin konut geldi sahtekârlar iş başı yaptı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan şikayetleri değerlendiren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), vatandaşları dolandırmayı hedefleyen sahte internet sitelerine karşı harekete geçti. “TOKİ İlk Evim” ve “500 Bin Sosyal Konut” gibi başlıklarla açılan yanıltıcı sayfalara erişim engeli getirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 81 ilde hayata geçireceği 500 bin sosyal konut seferberliğini açıklaması, vatandaşlarca ilgiliyle karşılandı.