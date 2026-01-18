  • İSTANBUL
Bu organı temizliyor! Yüzde 48 Omega 3 var... Tercih edilen bitki reyhan: Pek çok desteği var!
Bu organı temizliyor! Yüzde 48 Omega 3 var... Tercih edilen bitki reyhan: Pek çok desteği var!

Vücudumuzda çoğu zaman fark etmediğimiz ancak hayati görevler üstlenen pek çok organ bulunuyor. İltihapla da savaşmayı sağlayan yüzde 48 Omega 3'ü olan reyhan, çok kritik işlevi yerine getiriyor. İç organlarını yenilmek isteyen pek çok kişi için işte çözümü...

Vücudumuzda çoğu zaman fark etmediğimiz ancak hayati görevler üstlenen pek çok organ bulunuyor. Günlük hayatımızda gözlerimiz, burnumuz veya kulaklarımız gibi gözle görülür organlar olmamaları kimini değersiz bulmamıza neden olabiliyor. İşte isteyenler için

Reyhan, tam antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri ile bilinir. Sindirimi destekleyebilir ve iç organları temizleyen reyhan tercih edilir. Çok kritik işlevi nerdeyse tek başına yerine getiriyor. Bununla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirir, enerji ve neşe verir. yüzyıllardır mutfaklardan eksik olmayan reyhanın yalnızca bir tat verici olmadığını ortya koydu. Aynı fesleğen gibi destekleyen reyhan da et ve balık yemeklerine ayrı bir lezzet katar, belirleyici rol oynar.

Limon suyu, reyhan ve bal ile yapılan bu şerbetin iç organları yenilediği biliniyor. Böbreklerin düzgün çalışmasını sağlayan reyhan şerbeti nasıl yapılır sizler için derledik...

REYHAN BİTKİSİNİN FAYDALARI NELERDİR? Zengin besin profiline sahip olan reyhan, içerisinde bulundurduğu A, C ve K vitaminleri ile vücudun önemli besin kaynakları arasında yer almaktadır. A vitamini göz sağlığını desteklerken C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirdiği ifade edildi. Reyhan hücresel hasarın önüne geçerken K vitamini ile kemik sağlığına destek sağladığı dikkat çekildi. Bunun yanı sıra kan pıhtılaşmasının da önüne geçmektedir. Tüm enerji kaynakları içinde REYHAN ŞERBETİ-SADECE 10 DAKİKADA NEFİS BİR İÇECEK TARİFİ Kalp hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türleri gibi kronik hastalıkların riskini azaltan reyhan içerisinde bulunan flavonoidler ve polifenoller ile inflamasyonu azaltarak genel sağlık üzerinde olumlu etkisi sağlamaktadır. SİNDİRİM SİSTEMİ KORUYUCU Reyhan sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiler gündeme geldiği söylenirken birçok rahatsızlıklarını hafifletip sindirim sürecini iyileştirir. Gaz ve şişkinlik gibi sindirim sorunları ile mücadeleye yardımcı olan reyhan iltihaplanmaları azaltarak sağlıklı bir sindirim sağlar. Güçlü sakinleştirici özellikleri ile bilinen reyhan stres ve anksiyeteyi azaltma konusunda da oldukça yararlıdır. Aroma terapi uygulamalarında kullanılan reyhan yağı zihinsel rahatlama sağlayarak ruh halini dengeler. EVDE REYHAN KÜRÜ YAPIMI Malzemeler: 1 demet taze reyhan (yaklaşık 1 su bardağı dolusu ince doğranmış) 2 yemek kaşığı organik bal 1 su bardağı su 1 tatlı kaşığı limon suyu (isteğe bağlı) Yapılışı: Reyhanı yıkayın ve doğrayın. Bir tencerede suyu kaynatın ve ocaktan alın. Kaynamış suyu bir demliğe veya bardağa dökün ve üzerine doğranmış reyhanı ekleyin. Reyhanı suyun içinde 10-15 dakika demleyin. Demleme işlemi sonrasında süzün ve temiz bir kapta biriktirin. Süzülen reyhan çayına balı ekleyin ve iyice karıştırın. İsteğe bağlı olarak limon suyu ekleyebilirsiniz. REYHAN: Spazm giderici özellikleri nedeniyle mide kramplarını ve mide rahatsızlığını önlemeye yardımcı olabilir. Kandaki ürik asit seviyesini düşürmeye, böbrek taşlarını parçalamaya ve atılımına yardımcı olur. Reyhan, dünya çapında mutfak yemeklerinde yaygın olarak kullanılan hoş kokulu bir bitkidir. Nane ailesine aittir ve çeşitli yiyeceklere lezzet katan aromatik yapraklarıyla bilinir. Reyhan yaprakları sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda besinler ve faydalı bileşiklerle doludur.

