2022-12-23 07:31:40 Bu mesleklere sahip olanlar dikkat! 1 Ocak’ta başlıyor
Kuaför, güzellik uzmanı, mobilya döşemecisi ve ayakkabı imalatçısı dahil 16 mesleğe 1 Ocak 2023'ten itibaren mesleki yeterlilik belgesi şartı geliyor. Bu düzenlemenin tüketicinin firmalara olan güvenini artıracağını ve bu sayede sahteciliğin önüne geçileceği dile getiren Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, “Nitelikli istihdamın sağlanmasına, kaliteli ürün ve hizmet sunulmasına neden olan mesleki yeterlilik belgesi tüketicinin yaşam standartlarını da yükseltecektir” dedi.