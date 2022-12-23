Bu mesleklere sahip olanlar dikkat! 1 Ocak’ta başlıyor

“TÜKETİCİNİN YAŞAM STANDARTI YÜKSELECEK” Mal ve hizmet sunumundaki yetersizlik ve eksikliklerin riskleri de beraberinde getireceğini dile getiren Güllü, tüketici açısından sıfır risk ve sıfır tehlike esastır diyerek, “Dünya devleri içinde rekabet de ancak mesleki yeterlilik ve ürün güvenliği ve markalaşma ile sağlanabilecektir. Teknolojinin tüm imkanlarının kullanılmasının yanında güvenliğin de sağlanması ülke menfaatleri için de son derecede önemlidir. Avrupa ile entegre olmaya çalışan ve yolda adımlar atan ülkemizde mesleki yeterlilik belgelerinin sadece tehlikeli ve çok tehlikeli alanlarda değil, her mal ve hizmet sektöründe yaygınlaşması gerekmektedir. Nitelikli istihdamın sağlanmasına, kaliteli ürün ve hizmet sunulmasına neden olan mesleki yeterlilik belgesi tüketicinin yaşam standartlarını da yükseltecektir. Mesleki yeterlilik tüketicinin firmalara yönelik güvenini de yükseltecektir” ifadelerini kullandı.