2022-10-05 14:07:47 Bu kadarına pes! Kiralık ev için istenen şartların dozu kaçtı
İstanbul'da yüksek fiyatlarla evini kiraya vermek isteyen ev sahipleri, alacaklarını garanti altına almak için yeni şartlar ortaya koymaya başladı. Kiralık ilanı veren bazı ev sahiplerinin, maaş bordrosu, kredi notu gibi kriterler tepkilere neden oldu. Ev sahiplerinin yaptırımla karşı kaşıya kalabileceğini hatırlatan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu, "Hukuka aykırıdır bu. Kimse kimsenin maaşını, sabıka kaydını sorgulayamaz. Bu bilgileri vermek zorunda değiller" dedi.