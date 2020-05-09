2020-05-09 09:06:48 Bu illerde evi olanlar yaşadı! İşte en çok değerlenen yerler
Türkiye'de konutların en çok değerlendiği yerler belli oldu.
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Türkiye'de konutların en çok değerlendiği yerler belli oldu.
İl Adı: Mardin 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.050 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.142 Değişim (%): 9%
İl Adı: Niğde 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.232 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.264 Değişim (%): 3%
İl Adı: Şanlıurfa 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.234 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.305 Değişim (%): 6%
İl Adı: Erzurum 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.245 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.289 Değişim (%): 4%
İl Adı: Osmaniye 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.338 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.402 Değişim (%): 5%
İl Adı: Diyarbakır 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.440 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.516 Değişim (%): 5%
İl Adı: Hatay 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.455 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.500 Değişim (%): 3%
İl Adı: Yozgat 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.470 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.543 Değişim (%): 5%
İl Adı: Kahramanmaraş 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.493 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.591 Değişim (%): 7%
l Adı: Bilecik 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.490 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.600 Değişim (%): 7%
İl Adı: Amasya 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.613 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.715 Değişim (%): 6%
İl Adı: Kayseri 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.517 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.609 Değişim (%): 6%
İl Adı: Karaman 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.560 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.764 Değişim (%): 13%
l Adı: Kırşehir 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.536 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.609 Değişim (%): 5%
İl Adı: Kütahya 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.632 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.701 Değişim (%): 4%
İl Adı: Düzce 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.550 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.656 Değişim (%): 7%
İl Adı: Konya 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.577 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.652 Değişim (%): 5%
İl Adı: Karabük 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.579 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.714 Değişim (%): 9%
İl Adı: Çorum 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.564 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.681 Değişim (%): 7%
İl Adı: Malatya 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.535 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.653 Değişim (%): 8%
İl Adı: Giresun 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.704 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.792 Değişim (%): 5%
İl Adı: Artvin 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.684 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.920 Değişim (%): 14%
İl Adı: Elazığ 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.653 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.776 Değişim (%): 7%
İl Adı: Nevşehir 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.719 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.840 Değişim (%): 7%
İl Adı: Tekirdağ 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.687 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.795 Değişim (%): 6%
İl Adı: Van 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.679 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.783 Değişim (%): 6%
İl Adı: Aksaray 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.720 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.810 Değişim (%): 5%
İl Adı: İstanbul 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 3.639 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 3.908 Değişim (%): 7%
İl Adı: Uşak 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.728 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.817 Değişim (%): 5%
İl Adı: Afyonkarahisar 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.810 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.885 Değişim (%): 4%
İl Adı: Kastamonu 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.844 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.902 Değişim (%): 3%
İl Adı: Mersin 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.756 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.812 Değişim (%): 3%
İl Adı: Ankara 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.813 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.948 Değişim (%): 7%
İl Adı: Trabzon 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.880 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.978 Değişim (%): 5%
İl Adı: Kocaeli 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.016 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.123 Değişim (%): 5%
İl Adı: Erzincan 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.893 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.980 Değişim (%): 5%
İl Adı: Ordu 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.900 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.991 Değişim (%): 5%
İl Adı: Adana 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.848 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.909 Değişim (%): 3%
İl Adı: Burdur 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.993 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.108 Değişim (%): 6%
İl Adı: Bolu 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.862 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.920 Değişim (%): 3%
İl Adı: Gaziantep 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.920 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.064 Değişim (%): 8%
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