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Bu illerde evi olanlar yaşadı! İşte en çok değerlenen yerler
Ekonomi
42
Bu illerde evi olanlar yaşadı! İşte en çok değerlenen yerler

2020-05-09 09:06:48
Bu illerde evi olanlar yaşadı! İşte en çok değerlenen yerler

Türkiye'de konutların en çok değerlendiği yerler belli oldu.

#1
Foto - İl Adı: Mardin 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.050 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.142 Değişim (%): 9%

İl Adı: Mardin 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.050 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.142 Değişim (%): 9%

#2
Foto - İl Adı: Niğde 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.232 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.264 Değişim (%): 3%

İl Adı: Niğde 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.232 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.264 Değişim (%): 3%

#3
Foto - İl Adı: Şanlıurfa 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.234 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.305 Değişim (%): 6%

İl Adı: Şanlıurfa 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.234 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.305 Değişim (%): 6%

#4
Foto - İl Adı: Erzurum 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.245 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.289 Değişim (%): 4%

İl Adı: Erzurum 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.245 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.289 Değişim (%): 4%

#5
Foto - İl Adı: Osmaniye 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.338 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.402 Değişim (%): 5%

İl Adı: Osmaniye 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.338 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.402 Değişim (%): 5%

#6
Foto - İl Adı: Diyarbakır 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.440 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.516 Değişim (%): 5%

İl Adı: Diyarbakır 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.440 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.516 Değişim (%): 5%

#7
Foto - İl Adı: Hatay 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.455 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.500 Değişim (%): 3%

İl Adı: Hatay 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.455 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.500 Değişim (%): 3%

#8
Foto - İl Adı: Yozgat 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.470 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.543 Değişim (%): 5%

İl Adı: Yozgat 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.470 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.543 Değişim (%): 5%

#9
Foto - İl Adı: Kahramanmaraş 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.493 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.591 Değişim (%): 7%

İl Adı: Kahramanmaraş 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.493 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.591 Değişim (%): 7%

#10
Foto - l Adı: Bilecik 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.490 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.600 Değişim (%): 7%

l Adı: Bilecik 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.490 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.600 Değişim (%): 7%

#11
Foto - İl Adı: Amasya 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.613 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.715 Değişim (%): 6%

İl Adı: Amasya 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.613 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.715 Değişim (%): 6%

#12
Foto - İl Adı: Kayseri 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.517 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.609 Değişim (%): 6%

İl Adı: Kayseri 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.517 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.609 Değişim (%): 6%

#13
Foto - İl Adı: Karaman 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.560 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.764 Değişim (%): 13%

İl Adı: Karaman 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.560 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.764 Değişim (%): 13%

#14
Foto - l Adı: Kırşehir 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.536 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.609 Değişim (%): 5%

l Adı: Kırşehir 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.536 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.609 Değişim (%): 5%

#15
Foto - İl Adı: Kütahya 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.632 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.701 Değişim (%): 4%

İl Adı: Kütahya 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.632 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.701 Değişim (%): 4%

#16
Foto - İl Adı: Düzce 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.550 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.656 Değişim (%): 7%

İl Adı: Düzce 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.550 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.656 Değişim (%): 7%

#17
Foto - İl Adı: Konya 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.577 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.652 Değişim (%): 5%

İl Adı: Konya 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.577 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.652 Değişim (%): 5%

#18
Foto - İl Adı: Karabük 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.579 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.714 Değişim (%): 9%

İl Adı: Karabük 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.579 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.714 Değişim (%): 9%

#19
Foto - İl Adı: Çorum 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.564 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.681 Değişim (%): 7%

İl Adı: Çorum 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.564 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.681 Değişim (%): 7%

#20
Foto - İl Adı: Malatya 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.535 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.653 Değişim (%): 8%

İl Adı: Malatya 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.535 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.653 Değişim (%): 8%

#21
Foto - İl Adı: Giresun 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.704 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.792 Değişim (%): 5%

İl Adı: Giresun 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.704 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.792 Değişim (%): 5%

#22
Foto - İl Adı: Artvin 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.684 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.920 Değişim (%): 14%

İl Adı: Artvin 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.684 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.920 Değişim (%): 14%

#23
Foto - İl Adı: Elazığ 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.653 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.776 Değişim (%): 7%

İl Adı: Elazığ 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.653 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.776 Değişim (%): 7%

#24
Foto - İl Adı: Nevşehir 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.719 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.840 Değişim (%): 7%

İl Adı: Nevşehir 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.719 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.840 Değişim (%): 7%

#25
Foto - İl Adı: Tekirdağ 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.687 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.795 Değişim (%): 6%

İl Adı: Tekirdağ 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.687 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.795 Değişim (%): 6%

#26
Foto - İl Adı: Van 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.679 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.783 Değişim (%): 6%

İl Adı: Van 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.679 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.783 Değişim (%): 6%

#27
Foto - İl Adı: Aksaray 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.720 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.810 Değişim (%): 5%

İl Adı: Aksaray 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.720 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.810 Değişim (%): 5%

#28
Foto - İl Adı: İstanbul 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 3.639 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 3.908 Değişim (%): 7%

İl Adı: İstanbul 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 3.639 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 3.908 Değişim (%): 7%

#29
Foto - İl Adı: Uşak 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.728 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.817 Değişim (%): 5%

İl Adı: Uşak 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.728 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.817 Değişim (%): 5%

#30
Foto - İl Adı: Afyonkarahisar 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.810 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.885 Değişim (%): 4%

İl Adı: Afyonkarahisar 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.810 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.885 Değişim (%): 4%

#31
Foto - İl Adı: Kastamonu 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.844 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.902 Değişim (%): 3%

İl Adı: Kastamonu 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.844 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.902 Değişim (%): 3%

#32
Foto - İl Adı: Mersin 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.756 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.812 Değişim (%): 3%

İl Adı: Mersin 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.756 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.812 Değişim (%): 3%

#33
Foto - İl Adı: Ankara 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.813 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.948 Değişim (%): 7%

İl Adı: Ankara 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.813 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.948 Değişim (%): 7%

#34
Foto - İl Adı: Trabzon 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.880 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.978 Değişim (%): 5%

İl Adı: Trabzon 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.880 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.978 Değişim (%): 5%

#35
Foto - İl Adı: Kocaeli 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.016 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.123 Değişim (%): 5%

İl Adı: Kocaeli 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.016 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.123 Değişim (%): 5%

#36
Foto - İl Adı: Erzincan 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.893 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.980 Değişim (%): 5%

İl Adı: Erzincan 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.893 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.980 Değişim (%): 5%

#37
Foto - İl Adı: Ordu 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.900 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.991 Değişim (%): 5%

İl Adı: Ordu 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.900 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.991 Değişim (%): 5%

#38
Foto - İl Adı: Adana 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.848 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.909 Değişim (%): 3%

İl Adı: Adana 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.848 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.909 Değişim (%): 3%

#39
Foto - İl Adı: Burdur 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.993 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.108 Değişim (%): 6%

İl Adı: Burdur 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.993 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.108 Değişim (%): 6%

#40
Foto - İl Adı: Bolu 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.862 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.920 Değişim (%): 3%

İl Adı: Bolu 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.862 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.920 Değişim (%): 3%

#41
Foto - İl Adı: Gaziantep 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.920 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.064 Değişim (%): 8%

İl Adı: Gaziantep 1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.920 11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.064 Değişim (%): 8%

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