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Bu hikaye 1934’te başladı! Škoda’nın zamana meydan okuyan modeli! 50 yıl sustu, geri döndü ve efsane oldu! ATAK helikopterinden istemediğimiz haber geldi Somonun tahtı sallanıyor! İşte protein açısından en zengin balıklar Maltepe’de çöken binada yeni gelişme! Bakan Memişoğlu, yaralıların son durumunu paylaştı Yahşiyan’da dev yolsuzluk operasyonu! 2 bin 31 taşınmaza el konuldu, 9 gözaltı Türkiye'den TB2 SİHA alıyorlardı: Bir anda GPS konusunda uyduya ihtiyaç duymayan İHA ürettiler Babanın isyanı: Hastane belgeleri saklıyor! Güzelleşeyim derken canından oldu! Ağrı Dağı’nda yıllardır aranan sır için yeni bulgu! Toprağın altında ne var? 2027’de asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5 rakam Türkiye'nin gizli kozu ortaya çıktı: Kritik teknolojide üretim başlıyor
Otomotiv
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Bu hikaye 1934’te başladı! Škoda’nın zamana meydan okuyan modeli! 50 yıl sustu, geri döndü ve efsane oldu!

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Bu hikaye 1934’te başladı! Škoda’nın zamana meydan okuyan modeli! 50 yıl sustu, geri döndü ve efsane oldu!

1934’te başlayan Superb hikâyesi, bugün Škoda’nın amiral gemisi olarak yeni bir sayfayla devam ediyor. Dört modern nesilde yaklaşık 1,8 milyon kullanıcıya ulaşan Superb, geniş yaşam alanı, konforu ve gelişmiş teknolojileriyle geçmişin mirasını geleceğin otomotiv anlayışıyla buluşturuyor.

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Foto - Bu hikaye 1934’te başladı! Škoda’nın zamana meydan okuyan modeli! 50 yıl sustu, geri döndü ve efsane oldu!

Škoda, otomotiv endüstrisindeki 130 yılı aşkın köklü mirasını günümüze taşımaya devam ediyor. Otomotiv dünyasının konfor konusunda referans noktası olan ve Türkiye’de de kendine has bir hayran kitlesine sahip Superb, 1934’te başlayan hikayesini bugün dördüncü modern nesliyle sürdürüyor. Geçmişten bu yana döneminin en gelişmiş Škoda modellerine verilen Superb adı, yarım asrı aşan bir aranın ardından yeniden yollara dönerken, günümüzde geniş yaşam alanı, konfor ve teknolojiyi bir araya getiren, markanın amiral gemisi modelini temsil ediyor.

#2
Foto - Bu hikaye 1934’te başladı! Škoda’nın zamana meydan okuyan modeli! 50 yıl sustu, geri döndü ve efsane oldu!

Superb adı, Škoda tarihinde ilk kez 1934 yılında modernize edilen Škoda 640 ile kullanılmaya başlandı. Latince “superbus” kelimesinden türeyen ve “üstün”, “mükemmel” anlamlarını taşıyan Superb ismi, kısa sürede markanın dönemin en gelişmiş otomobillerini temsil eden modelleriyle özdeşleşti. 1949 yılına kadar farklı gövde tiplerinde üretilen klasik Superb modelleri, Škoda’nın mühendislik ve teknik kabiliyetlerinin en üst seviyesini yansıtıyordu. Ardından uzun süre kullanılmayan Superb adı, 50 yılı aşkın bir aradan sonra yeniden Škoda ürün gamına döndü. Tarihi isim modern dönemin başarılarından biri oldu Škoda, Superb ismini 2001 yılında yeniden hayata geçirerek bu segmente geri döndü. 11 Eylül 2001 tarihinde Frankfurt Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyeri gerçekleştirilen ilk modern Superb, özellikle arka koltuklarda sunduğu geniş yaşam alanı, yüksek konfor seviyesi ve zengin donanımıyla modelin günümüze kadar korunan karakterinin temellerini oluşturdu. Modern Superb, geçen yıllar boyunca Škoda’nın uluslararası büyümesinde de önemli rollerden birini üstlendi. Dört modern nesilde dünya çapında yaklaşık 1.8 milyon adet Superb kullanıcılarla buluştu.

#3
Foto - Bu hikaye 1934’te başladı! Škoda’nın zamana meydan okuyan modeli! 50 yıl sustu, geri döndü ve efsane oldu!

Superb’in her yeni nesli beraberinde farklı teknolojik yenilikler getirdi. 2008 yılında tanıtılan ikinci modern nesil, bagaj kapağının iki farklı şekilde kullanılmasına imkan veren TwinDoor sistemiyle dikkat çekerken, bu dönemde ürün ailesine Combi gövde tipi ve dört tekerlekten çekişli versiyonlar da eklendi. 2015 yılında tanıtılan üçüncü nesille birlikte Superb, dijitalleşme ve sürüş destek sistemleri açısından önemli bir gelişim gösterdi. Bağlantı teknolojilerinin genişlediği bu nesilde modelin tasarım karakteri de daha belirgin hale geldi. 2019 yılında ise Superb, Škoda tarihinde yeni bir dönemin başlangıcına imza atarak markanın şarj edilebilir hibrit güç aktarma sistemine sahip ilk seri üretim modeli oldu.

#4
Foto - Bu hikaye 1934’te başladı! Škoda’nın zamana meydan okuyan modeli! 50 yıl sustu, geri döndü ve efsane oldu!

2023 yılında tanıtılan dördüncü nesil Superb, modelin geleneksel olarak öne çıkan geniş yaşam alanı ve konfor özelliklerini daha ileri dijital teknolojilerle birleştirdi. Škoda Smart Dials gibi yeni nesil kumanda çözümlerinin kullanıldığı kabinle birlikte güvenlik ve sürüş destek sistemleri de geliştirildi. Benzinli, dizel, mild hibrit ve şarj edilebilir hibrit seçenekler sunan dördüncü nesil, Superb tarihinin en geniş güç aktarma sistemi yelpazesine ulaştı. Superb, Türkiye’de de Škoda ürün gamının önemli modellerinden biri olmayı sürdürüyor. Dördüncü nesil Superb Sedan ve Combi versiyonlarıyla tercih edilebiliyor. Sedan modeli Premium, Prestige, L&K Crystal ve Sportline donanım seviyeleriyle sunulurken, Combi gövde tipi Prestige ve L&K Crystal donanımıyla tercih edilebiliyor. 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG seçeneğiyle beraber ürün gamında 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 ve versiyona göre 2.0 TDI 193 PS DSG 4x4 motor seçenekleri de bulunuyor. Böylece Superb, farklı kullanım beklentilerine yönelik gövde, donanım ve güç aktarma sistemi alternatiflerini bir arada sunmaya devam ediyor.

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