Bu hikaye 1934’te başladı! Škoda’nın zamana meydan okuyan modeli! 50 yıl sustu, geri döndü ve efsane oldu!

2023 yılında tanıtılan dördüncü nesil Superb, modelin geleneksel olarak öne çıkan geniş yaşam alanı ve konfor özelliklerini daha ileri dijital teknolojilerle birleştirdi. Škoda Smart Dials gibi yeni nesil kumanda çözümlerinin kullanıldığı kabinle birlikte güvenlik ve sürüş destek sistemleri de geliştirildi. Benzinli, dizel, mild hibrit ve şarj edilebilir hibrit seçenekler sunan dördüncü nesil, Superb tarihinin en geniş güç aktarma sistemi yelpazesine ulaştı. Superb, Türkiye’de de Škoda ürün gamının önemli modellerinden biri olmayı sürdürüyor. Dördüncü nesil Superb Sedan ve Combi versiyonlarıyla tercih edilebiliyor. Sedan modeli Premium, Prestige, L&K Crystal ve Sportline donanım seviyeleriyle sunulurken, Combi gövde tipi Prestige ve L&K Crystal donanımıyla tercih edilebiliyor. 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG seçeneğiyle beraber ürün gamında 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 ve versiyona göre 2.0 TDI 193 PS DSG 4x4 motor seçenekleri de bulunuyor. Böylece Superb, farklı kullanım beklentilerine yönelik gövde, donanım ve güç aktarma sistemi alternatiflerini bir arada sunmaya devam ediyor.