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Bu halini unutun! İşte 19 yaşındaki Eljif Elmas'ın son hali

  • Genç yaşında futbola başlayan, şimdilerde Fenerbahçe formasıyla boy gösteren yetenekli futbolcu Eljif Elmas'ın değişimi şaşırtıyor.

  • Fenerbahçenin genç yıldızı Eljif Elmas'ın kısa sürede geçirdiği değişim herkesi şaşırtıyor.

  • Fenerbahçe Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamasa da takımın orta sahadaki yüküne çeken Elmas, gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazandı.

  • Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takıma transfer olan Makedonyalı futbolcuya, Aykut Kocaman tarafından fazla forma şansı bulamamıştı.

  • Bu sezon kendisine verilen fırsatı iyi değerlendiren Eljif Elmas'ın büyük değişimi dikkatlerden kaçmadı.

  • Geldiği günden bugüne fiziksel olarak büyük değişim yaşayan genç futbolcu, çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

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