Bu halini unutun! İşte 19 yaşındaki Eljif Elmas'ın son hali
Genç yaşında futbola başlayan, şimdilerde Fenerbahçe formasıyla boy gösteren yetenekli futbolcu Eljif Elmas'ın değişimi şaşırtıyor.
Fenerbahçenin genç yıldızı Eljif Elmas'ın kısa sürede geçirdiği değişim herkesi şaşırtıyor.
Fenerbahçe Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamasa da takımın orta sahadaki yüküne çeken Elmas, gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazandı.
Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takıma transfer olan Makedonyalı futbolcuya, Aykut Kocaman tarafından fazla forma şansı bulamamıştı.
Bu sezon kendisine verilen fırsatı iyi değerlendiren Eljif Elmas'ın büyük değişimi dikkatlerden kaçmadı.
Geldiği günden bugüne fiziksel olarak büyük değişim yaşayan genç futbolcu, çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.