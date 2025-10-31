  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Bu haber araç sahiplerini üzecek: Akaryakıta zam geldi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bu haber araç sahiplerini üzecek: Akaryakıta zam geldi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Akaryakıtta tabela dün gece bir kez daha değişti. Brent ham petrol, yüzde 0,54 düşerek varil başına 64,65 dolara geriledi. Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişim benzin ve motorin fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. Geçen hafta sonu motorine gelen 3 TL'lik zamdan sonra akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişti.

#1
Foto - Bu haber araç sahiplerini üzecek: Akaryakıta zam geldi

BENZİNE ZAM GELDİ Benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 15 kuruş zam yapıldı. Yapılan zam tabelalara yansıdı. Peki bugün benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? İşte güncel durum;

#2
Foto - Bu haber araç sahiplerini üzecek: Akaryakıta zam geldi

İstanbul (Avrupa Yakası) Benzin litre fiyatı: 53.49 TL Motorin litre fiyatı: 55.47 TL LPG litre fiyatı: 27.71 TL

#3
Foto - Bu haber araç sahiplerini üzecek: Akaryakıta zam geldi

İstanbul (Anadolu Yakası) Benzin litre fiyatı: 53.32 TL Motorin litre fiyatı: 55.33 TL LPG litre fiyatı: 27.08 TL

#4
Foto - Bu haber araç sahiplerini üzecek: Akaryakıta zam geldi

Ankara Benzin litre fiyatı: 54.35 TL Motorin litre fiyatı: 56.50 TL LPG litre fiyatı: 27.60 TL

#5
Foto - Bu haber araç sahiplerini üzecek: Akaryakıta zam geldi

İzmir Benzin litre fiyatı: 54.69 TL Motorin litre fiyatı: 56.82 TL LPG litre fiyatı: 27.53 TL

