Bu haber araç sahiplerini üzecek: Akaryakıta zam geldi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Akaryakıtta tabela dün gece bir kez daha değişti. Brent ham petrol, yüzde 0,54 düşerek varil başına 64,65 dolara geriledi. Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişim benzin ve motorin fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. Geçen hafta sonu motorine gelen 3 TL'lik zamdan sonra akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişti.