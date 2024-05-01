Bu gelişme, Fatih Erbakan’ın yüzüne tokat gibi inecek! Yeniden Refah’ta şok “İsrail” kararı

İsmail Haniyye'nin bizzat Cumhurbaşkanımızı ziyaret ederek kucaklaşması, bu kucaklaşmanın devletin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılmasıyla birlikte, devletimizin Filistin konusundaki net tavrı, tüm dünyaya verilmiş apaçık bir mesajdır. Bu anlamlı mesajdan sonra bile tezvirata devam edilmesi, devletimizin diplomatik arenada üstlenmiş olduğu Filistin davasına büyük zarar vermektedir. Diğer bir husus parti yetkililerinin birbirine tamamen zıt yönlerde yapmış oldukları açıklamaların parti tutarlılığına kamuoyu nezdinde vermiş olduğu zararlardır. Gelinen bu noktada hayatı boyunca Milli Görüş ilke ve prensiplerine inanmış, çalışmalarını ve hayata bakışını bu şekilde tanzim etmeye çalışmış biri olarak hali hazırda parti içerisinde oluşan bu ortam, zemin ve iklimde siyaset yapmamın mümkün olamayacağı kanaatini bende uyandırmıştır.