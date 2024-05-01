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Siyaset
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Bu gelişme, Fatih Erbakan’ın yüzüne tokat gibi inecek! Yeniden Refah’ta şok "İsrail" kararı

2024-05-01 13:52:00
Bu gelişme, Fatih Erbakan’ın yüzüne tokat gibi inecek! Yeniden Refah’ta şok “İsrail” kararı

31 Mart seçimlerinde Yeniden Refah Partisi Beykoz Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Kazım Alpay, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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#1
Foto - Bu gelişme, Fatih Erbakan’ın yüzüne tokat gibi inecek! Yeniden Refah’ta şok "İsrail" kararı

Yeniden Refah Partisi YK üyesi ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Beykoz Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Kazım Alpay partisinden istifa etti. Alpay, partisinin Filistin konusunda kamuoyunu yanılttığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a haksız ithamlarda bulunduğunu gerekçe göstererek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

#2
Foto - Bu gelişme, Fatih Erbakan’ın yüzüne tokat gibi inecek! Yeniden Refah’ta şok "İsrail" kararı

Mustafa Kazım Alpay’ın açıklaması şöyle: Hepimizin ortak hassasiyeti ve kırmızı çizgisi olan Kudüs ve Filistin meselesi hususunda Yeniden Refah partisi'nin devletimizin dış politikalarına ilişkin takındığı tavır, kullanmış olduğu suçlayıcı ve yıkıcı dil, tüm kamuoyunda üzüntüye yol açmıştır. Özellikle ömrünü Filistin davasına adamış olan Sayın Cumhurbaşkanımız ve yönetimindeki hükümetimizin, Filistin'de yaşanan katliamların baş sorumlusu olarak gösterilmesini ve bundan siyaset üretmeye çalışılmasını kabul edebilmek mümkün değildir.

#3
Foto - Bu gelişme, Fatih Erbakan’ın yüzüne tokat gibi inecek! Yeniden Refah’ta şok "İsrail" kararı

İsmail Haniyye'nin bizzat Cumhurbaşkanımızı ziyaret ederek kucaklaşması, bu kucaklaşmanın devletin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılmasıyla birlikte, devletimizin Filistin konusundaki net tavrı, tüm dünyaya verilmiş apaçık bir mesajdır. Bu anlamlı mesajdan sonra bile tezvirata devam edilmesi, devletimizin diplomatik arenada üstlenmiş olduğu Filistin davasına büyük zarar vermektedir. Diğer bir husus parti yetkililerinin birbirine tamamen zıt yönlerde yapmış oldukları açıklamaların parti tutarlılığına kamuoyu nezdinde vermiş olduğu zararlardır. Gelinen bu noktada hayatı boyunca Milli Görüş ilke ve prensiplerine inanmış, çalışmalarını ve hayata bakışını bu şekilde tanzim etmeye çalışmış biri olarak hali hazırda parti içerisinde oluşan bu ortam, zemin ve iklimde siyaset yapmamın mümkün olamayacağı kanaatini bende uyandırmıştır.

#4
Foto - Bu gelişme, Fatih Erbakan’ın yüzüne tokat gibi inecek! Yeniden Refah’ta şok "İsrail" kararı

Bu sebeplerle ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmak ve eksik gördüğümüz konularda milletimizin yararına olacak fikirlerimizi ifade etmek adına iki yıl önce katıldığım ve önemli görevler üstlendiğim Yeniden Refah Partisi bünyesindeki tüm görevlerimden ve parti görevlerimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim.

#5
Foto - Bu gelişme, Fatih Erbakan’ın yüzüne tokat gibi inecek! Yeniden Refah’ta şok "İsrail" kararı

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