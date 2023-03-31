Böylesini daha önce görmediniz! Bu müze başka müze

Bayburt merkeze 45 kilometre mesafede bulunan, çağdaş ve geleneksel el sanatı eserlerini aynı çatı altında buluşturan Baksı Müzesi, beyaz örtüye bürünen dağların doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Mart ayının sonunda yağan karla müzenin yakınında bulunan Çoruh Nehri’nin yeniden kısmen donması, ağaçların kırağı tutması, beyaz örtüyle kaplanan arazi görenleri hayran bıraktı. Odun ateşiyle ısınmaya çalışan vatandaşlar, havanın soğuk olduğunu söyleyerek ateş başında ısınmaya çalıştıklarını, manzarayı ateş başında seyretmenin güzelliğinden bahsettiler.