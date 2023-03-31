Böylesini daha önce görmediniz! Bu müze başka müze

Müze kurucusu Hüsamettin Koçan ise, karın Baksı Müzesini kuşatmasının ardından Baksı'nın başka bir havaya büründüğüne değinerek, "Kar Baksı'yı kuşatınca müzemiz başka bir müze oluyor. Müze beyazlara bürününce gökyüzüne yükselen bir görüntü oluşuyor. Doğrusunu isterseniz bir düş kenti haline geliyor burası. Dağlarla Çoruh Nehri arasında geçitler oluyor, bazen sis çöker, orada kendinizi gerçekten bir düş dünyasında hissedersiniz" diye konuştu. Beyaz örtüyle kaplanan müze ve çevresinin havadan görüntüleri görenleri mest etti.