Böyle olur hakimle savcının boşanma davası! Şok iddialar! Kulaklarınıza inanamayacaksınız

Hâkim Karasoy’un, davayı açmadan önce 2 milyon TL isteği öne sürülen savunma dilekçesinde, “Bu planıyla istediği amaca ulaşamadı. Bu sefer müvekkili karalama kampanyası başlattı” ifadelerine yer verildi. Hâkim Karasoy’un, eşini kötülemek için başsavcı dahil birçok yargı mensubunu aradığı kaydedildi. Savunma dilekçesinde, Hâkim Karasoy’a ‘kıskançlık’ suçlaması da yöneltilerek, Savcı eşi ile eski kâtibi arasında ilişki olduğu söylentisini yaydığı suçlaması şu ifadelerle yapıldı: “Adliye personelini dedektif gibi çalıştırdı. Müvekkilin (Savcı Karasoy) bir başka tanıdığı olan S. S. isimli adliye çalışanını arayarak bu kişiden, müvekkilin ve eski katibinin bir şekilde yan yana fotoğraflarını çekmesini istemiş. Eşinin kendisini aldattığını hemen HSK’ya (Hakimler ve Savcılar Kurulu) bildirdiğini, müvekkili ve eski katibini işten attıracağını söylemiştir.” ￼Hâkim Karasoy hakkında, savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bilgisine yer verilerek, bu kişiye yönelik suçlamada ise Davacı (Hâkim Karasoy), müvekkile ait şahsi bilgisayar, robot süpürge, 15 adet çeyrek altını da alarak evden ayrılmıştır” denildi. Hâkim Karasoy’un, ses takıntısı nedeni ile çiftin 5 yıl boyunca aynı odada kalamadıkları ifade edilerek, bu kişinin temizlik hastası da olduğu öne sürülerek “Müvekkil eliyle alnını kaşımış olsa bile, müvekkile elini yıkatmaya çalışmış, bu gibi istekleriyle müvekkile hayatı zehir etmiştir” denildi. Savcı Karasoy’un, şahit olarak gösterdiği 10 kişiden 4’ünün hâkim-savcı olduğu anlaşıldı. Hâkim Karasoy, mahkemeye yaptığı başvuruda eşine yönelik korunma talep etti. Mahkeme, 3 ay süre ile Savcı Karasoy’un, eşine yaklaşmaması kararı verdi. Mahkeme, Hâkim Karasoy’un, yeşil pasaportu dahil bir takım kişisel eşyalarının iadesi yönündeki talebi de kabul etti. İlgili karar Düzce Adliyesi’ne gönderildi.