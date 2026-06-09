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Foto - Bolu'da fabrikada korkunç kaza! Gece vardiyasında kolunu makineye kaptıran işçi hastaneye kaldırıldı!

Bolu'da Gentaş Fabrikası'nda gece vardiyasında çalışan işçi kolunu makineye kaptırarak yaralandı.

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Foto - Bolu'da fabrikada korkunç kaza! Gece vardiyasında kolunu makineye kaptıran işçi hastaneye kaldırıldı!

Olay, gece saatlerinde Doğancı Mahallesi Mudurnu Yolu üzerinde bulunan Gentaş fabrikasında meydana geldi.

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Foto - Bolu'da fabrikada korkunç kaza! Gece vardiyasında kolunu makineye kaptıran işçi hastaneye kaldırıldı!

Edinilen bilgiye göre, gece vardiyasında çalışan ve kimliği henüz öğrenilemeyen işçi, makinede çalışma yaptığı sırada kolunu makineye kaptırdı. Durumu fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi, ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Foto - Bolu'da fabrikada korkunç kaza! Gece vardiyasında kolunu makineye kaptıran işçi hastaneye kaldırıldı!

Hastanenin acil servisinde kırmızı alana alınan işçiye gerekli müdahaleler yapılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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