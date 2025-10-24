Böbrek taşının oluşmasını engelleyen 7 muazzam sır: Böbrek duvarı ve kanalına önemli destek, engel oluyor

1 tane Limon Tüketin Taze limon ya da limon suyunun içerdiği sitrat oluşumunu azaltır. İdrarda bulunan sitrat, taş olumunu önler. Limonu salata ya da çorbaya ekleyerek de tüketebilirsiniz. Tuzu Azaltın Düzenli Egzersiz Yapın Hareketsiz kalmamanız çok önemli. Egzersiz yapmak ve ideal kiloya sahip olmak böbrek taşı hastalığı riskini azaltıyor. Gün içerisinde minimum 45 dakika düzenli egzersiz örneğin yürüyüş yapmak faydalı olacaktır. Sebze Ağırlıklı Beslenin Hayvansal protein içeren gıdalar böbrek taşı oluşumu riskini arttırıyor. Bu nedenle sindirim sisteminizi rahatlatıp sebze ağırlıklı beslenerek böbrek taşından korunabilirsiniz. Aşırı Meyve Tüketmeyin Kavun, karpuz gibi bol su içeren meyvelerin sıvısında fruktoz bulunur ve bu madde de böbrek taşı oluşumunu arttırır. Bu nedenle dikkat etmelisiniz. Fast-Food Besinlerden Uzak Durun Fast-Food besinleri tüketmenin böbrek taşı oluşumunu arttırdığı bilinmektedir. Bu nedenle uzak durmanız yararınıza olacaktır.