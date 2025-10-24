  • İSTANBUL
Kadın - Aile
Böbrek taşının oluşmasını engelleyen 7 muazzam sır: Böbrek duvarı ve kanalına önemli destek, engel oluyor

Selma Savcı
Böbrek taşının oluşmasını engelleyen 7 muazzam sır: Böbrek duvarı ve kanalına önemli destek, engel oluyor

Böbrek taşının oluşumunu engelleyen besinler neler? Böbrek taşının oluşmasını engellemek için neler yapılabilir? Böbrek kanalına ve duvarına baskı yapan sorunlara elveda...

Foto - Böbrek taşının oluşmasını engelleyen 7 muazzam sır: Böbrek duvarı ve kanalına önemli destek, engel oluyor

Ürolog Dr. Murat Tuğrul Eren Böbrek taşının oluşmasına neden olan maddelerin suda daha az çözündüğü bu nedenle de idrar miktarını azaltıp idrarda çözülmeyen maddelerin birikimine neden olduğu yapılan araştırmalar ile belirtilmiştir. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklık ile vücudun sıvı kaybını arttırdığını ve atılan sıvıyı yerine koymak gerekiyor” diyor.

Foto - Böbrek taşının oluşmasını engelleyen 7 muazzam sır: Böbrek duvarı ve kanalına önemli destek, engel oluyor

Gün içerisinde minimum 2 L su tüketilmelidir. Çay veya kahve gibi tüketilen sıvılardan ziyade su tüketilmesi gereklidir. Okzalat diye nitelendirilen taşların oluşumu gazlı içecek tüketimiyle tetiklenebilir.

Foto - Böbrek taşının oluşmasını engelleyen 7 muazzam sır: Böbrek duvarı ve kanalına önemli destek, engel oluyor

1 tane Limon Tüketin Taze limon ya da limon suyunun içerdiği sitrat oluşumunu azaltır. İdrarda bulunan sitrat, taş olumunu önler. Limonu salata ya da çorbaya ekleyerek de tüketebilirsiniz. Tuzu Azaltın Düzenli Egzersiz Yapın Hareketsiz kalmamanız çok önemli. Egzersiz yapmak ve ideal kiloya sahip olmak böbrek taşı hastalığı riskini azaltıyor. Gün içerisinde minimum 45 dakika düzenli egzersiz örneğin yürüyüş yapmak faydalı olacaktır. Sebze Ağırlıklı Beslenin Hayvansal protein içeren gıdalar böbrek taşı oluşumu riskini arttırıyor. Bu nedenle sindirim sisteminizi rahatlatıp sebze ağırlıklı beslenerek böbrek taşından korunabilirsiniz. Aşırı Meyve Tüketmeyin Kavun, karpuz gibi bol su içeren meyvelerin sıvısında fruktoz bulunur ve bu madde de böbrek taşı oluşumunu arttırır. Bu nedenle dikkat etmelisiniz. Fast-Food Besinlerden Uzak Durun Fast-Food besinleri tüketmenin böbrek taşı oluşumunu arttırdığı bilinmektedir. Bu nedenle uzak durmanız yararınıza olacaktır.

Foto - Böbrek taşının oluşmasını engelleyen 7 muazzam sır: Böbrek duvarı ve kanalına önemli destek, engel oluyor

Özellikle şunu da belirtmeliyiz ki; uzun süre fast food yiyecekler tüketmek sağlığınızı ciddi ölçüde etkileyebilir.

Foto - Böbrek taşının oluşmasını engelleyen 7 muazzam sır: Böbrek duvarı ve kanalına önemli destek, engel oluyor

Karaciğer yağlanmasının sebeplerinden biri de fast food besinlerin sıklıkla tüketilmesi ve akşam uyumadan önce meyve tüketilmesidir.

