BM gizli raporu resmen ifşa etti! İşte Türkiye’ye kafa tutan Yunanistan’ın ölümcül füze envanteri

Birleşmiş Milletler Konvansiyonel Silah Kaydı (UNROCA) tarafından yayımlanan resmi rapor, Yunanistan’ın son dönemde Fransa ve İsrail’den tedarik ettiği kritik füze ve mühimmat envanterinin tüm detaylarını gün yüzüne çıkardı. Verilere göre Atina yönetimi, teslim aldığı Rafale F3R savaş uçakları ve inşası süren FDI Belharra fırkateynlerinde kullanılmak üzere Fransa'dan çok sayıda uzun menzilli Meteor, MICA ve anti-gemi özellikli Exocet füzesi satın aldı. Ege ve Akdeniz'de "ağa bağlı harp" kabiliyetini artırmayı hedefleyen komşu, aynı zamanda İsrail'den tedarik ettiği 32 kilometre menzilli Spike NLOS elektro-optik füze sistemleriyle de zırhlı birliklere ve amfibi deniz unsurlarına karşı kıyı savunma esnekliğini tahkim etmeye çalışıyor.