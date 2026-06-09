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BM gizli raporu resmen ifşa etti! İşte Türkiye’ye kafa tutan Yunanistan’ın ölümcül füze envanteri
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BM gizli raporu resmen ifşa etti! İşte Türkiye’ye kafa tutan Yunanistan’ın ölümcül füze envanteri

Birleşmiş Milletler Konvansiyonel Silah Kaydı (UNROCA) tarafından yayımlanan resmi rapor, Yunanistan’ın son dönemde Fransa ve İsrail’den tedarik ettiği kritik füze ve mühimmat envanterinin tüm detaylarını gün yüzüne çıkardı. Verilere göre Atina yönetimi, teslim aldığı Rafale F3R savaş uçakları ve inşası süren FDI Belharra fırkateynlerinde kullanılmak üzere Fransa'dan çok sayıda uzun menzilli Meteor, MICA ve anti-gemi özellikli Exocet füzesi satın aldı. Ege ve Akdeniz'de "ağa bağlı harp" kabiliyetini artırmayı hedefleyen komşu, aynı zamanda İsrail'den tedarik ettiği 32 kilometre menzilli Spike NLOS elektro-optik füze sistemleriyle de zırhlı birliklere ve amfibi deniz unsurlarına karşı kıyı savunma esnekliğini tahkim etmeye çalışıyor.

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Foto - BM gizli raporu resmen ifşa etti! İşte Türkiye’ye kafa tutan Yunanistan’ın ölümcül füze envanteri

Birleşmiş Milletler Konvansiyonel Silah Kaydı (UNROCA) tarafından yayımlanan resmi veriler, Yunanistan’ın son dönemde hava ve deniz platformlarının vuruş kabiliyeti ile hava savunma mimarisini güçlendirmek amacıyla yaptığı füze tedariklerinin detaylarını ortaya koydu. Rapora göre Atina yönetimi, stratejik savunma paktları imzaladığı Fransa ve İsrail’den yüksek hassasiyetli çok sayıda mühimmatı envanterine dahil etti.

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Foto - BM gizli raporu resmen ifşa etti! İşte Türkiye’ye kafa tutan Yunanistan’ın ölümcül füze envanteri

Yayımlanan UNROCA listesine göre, Yunanistan’ın havacılık ve denizcilik alanında MBDA firmasından tedarik ettiği füze sistemlerinin adet ve tür kırılımları şu şekilde gerçekleşti: Fransa Tedarik Listesi: 24 adet METEOR: Ramjet itkili, görüş ötesi (BVR) uzun menzilli hava-hava füzesi. 24 adet MICA RF: Aktif radar güdümlü orta menzilli hava-hava füzesi. 24 adet MICA IR: Kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlıklı orta menzilli hava-hava füzesi. 7 adet MICA RF: Tamamlayıcı/yedek parça veya ek paket statüsünde radar güdümlü hava-hava füzesi. 8 adet AM-39 EXOCET: Havadan ve denizden fırlatılabilen gemisavar (anti-gemi) füzesi.

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Foto - BM gizli raporu resmen ifşa etti! İşte Türkiye’ye kafa tutan Yunanistan’ın ölümcül füze envanteri

İsrail Tedarik Listesi: 3 adet Spike NLOS Sistemi Bileşeni: Tank savar ve kıyı savunma misyonlarına uygun 2 adet araç üstü lançeri ile 1 adet gelişmiş gözetleme aracı.

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Foto - BM gizli raporu resmen ifşa etti! İşte Türkiye’ye kafa tutan Yunanistan’ın ölümcül füze envanteri

Askeri uzmanlar, Fransa’dan 2023 yılında 8 adet, 2024 yılında ise 6 adet teslim alınan Rafale F3R savaş uçakları ile inşası süren FDI Belharra sınıfı fırkateynlerin, listedeki Meteor, MICA ve Exocet füzelerinin ana fırlatma platformlarını oluşturduğunu belirtiyor.

#5
Foto - BM gizli raporu resmen ifşa etti! İşte Türkiye’ye kafa tutan Yunanistan’ın ölümcül füze envanteri

Bu mühimmat yoğunluğu, Atina’nın Ege ve Akdeniz’de "ağa bağlı harp" ve uzun menzilli taarruz yeteneğini modernize etme stratejisini doğruluyor.

#6
Foto - BM gizli raporu resmen ifşa etti! İşte Türkiye’ye kafa tutan Yunanistan’ın ölümcül füze envanteri

Diğer taraftan, İsrail ile ortak uçuş eğitim merkezleri kurarak ilişkileri derinleştiren Yunanistan'ın, 32 kilometrenin üzerinde menzile sahip Spike NLOS elektro-optik füze sistemlerini envantere katması, zırhlı birliklere ve amfibi deniz unsurlarına karşı kara/kıyı savunma esnekliğini artırma çabası olarak değerlendiriliyor.

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