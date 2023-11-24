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Bize yalan söyleyen tarih utansın! Gerçekler işte buradan başlıyor

2023-11-24 13:21:17
Bize yalan söyleyen tarih utansın! Gerçekler işte buradan başlıyor

12 bin yıl önce gelişmiş toplulukların varlığını kanıtlayan iki çağdaş yapı: Karahantepe ve Göbeklitepe Göbeklitepe ve Karahantepe’deki kazılar insanlık tarihini yeniden yazmaya devam ediyor. Arkeolojik alanlardaki son bulgular Neolitik Çağ’a ilişkin yeni verileri ortaya koyuyor. Kazı çalışmalarının başındaki isim İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul son bulguları TRT Haber'le paylaştı. Prof. Dr. Karul, tarih öncesi arkeolojisi açısından bilinen en kapsamlı proje olan "Taş Tepeler"in detaylarını anlattı.

#1
Foto - Bize yalan söyleyen tarih utansın! Gerçekler işte buradan başlıyor

Prof. Dr. Karul, tarih öncesi arkeolojisi açısından bilinen en kapsamlı proje olan "Taş Tepeler"in detaylarını anlattı.

#2
Foto - Bize yalan söyleyen tarih utansın! Gerçekler işte buradan başlıyor

Arkeolojik keşifler sonucunda Göbeklitepe'nin 12 bin yıllık bir dini merkez olduğu öne sürülmüş, öğrendiklerimiz tarihin bilinen akışını önemli ölçüde değiştirmişti.

#3
Foto - Bize yalan söyleyen tarih utansın! Gerçekler işte buradan başlıyor

Göbeklitepe, "dünyanın ilk mabedi" ve aynı zamanda "tarihin sıfır noktası" olarak anılmaya başlarken, binlerce yıl öncesinde yaşayan avcı-toplayıcı toplumların mimari, mühendislik ve zanaat gibi alanlarda sanılanın çok daha ilerisinde oldukları görüldü. Buranın ardından Neolitik çağın en önemli yerleşim merkezlerinden bir diğeri olan Karahantepe de ismini duyurmaya başladı.

#4
Foto - Bize yalan söyleyen tarih utansın! Gerçekler işte buradan başlıyor

Göbeklitepe gibi Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan ve tarihe ışık tutmak amacıyla kazılan 11 farklı noktayı içeren Taş Tepeler projesinin bir parçası konumundaki Karahantepe'deki kazı çalışmaları 3 yıl önce başladı. Proje kapsamında 2022 yılında 9 alanda kazılar gerçekleştirildi.

#5
Foto - Bize yalan söyleyen tarih utansın! Gerçekler işte buradan başlıyor

Alan ağustos ayında ise "ören yeri" statüsüne alındı. Şimdi akıllarda pek çok soru var. İlk sırada ise 'Karahantepe'deki buluntuların tarihin akışına ilişkin bilgileri değiştirip değiştirmeyeceği' yer alıyor. Birçok arkeoloğa göre Göbeklitepe gibi Karahantepe de tarihi açıdan kilit bir nokta olduğundan hızlı bir şekilde dünyanın radarına girecek.

#6
Foto - Bize yalan söyleyen tarih utansın! Gerçekler işte buradan başlıyor

Tarih öncesi dönemin en anıtsal yapılarını barındıran Göbeklitepe'nin ardından gözlerin buraya çevrilmesiyle burası şimdiden yerli-yabancı birçok insanın ziyaret ettiği bir yer haline geldi. Hatta dünya tarihi açısından kritik noktaların yer aldığı Netflix belgeselinin bir bölümü Göbeklitepe ve Karahantepe'ye ayrıldı. Ancak yapımda yer verilen bazı iddialar, tartışmalara neden oldu.

#7
Foto - Bize yalan söyleyen tarih utansın! Gerçekler işte buradan başlıyor

Karahantepe kazılarındaki son durumu, buranın da Göbeklitepe gibi dünyanın ilgisini çekip çekmeyeceğini, alanda bulunan erekte vaziyette erkeklik organı şeklindeki dikilitaşların (phallus) neyi temsil ettiği, Netflix belgeselindeki iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı gibi pek çok soruyu, Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul ile arkeolog-yayıncı Nezih Başgelen'e yönelttik.

#8
Foto - Bize yalan söyleyen tarih utansın! Gerçekler işte buradan başlıyor

"Göbeklitepe, o dönem insanlarının tahmin edilenden çok daha ileri mimari, yüksek teknoloji ve gelişkin düzeye sahip olduğunu gösterdi"

#9
Foto - Bize yalan söyleyen tarih utansın! Gerçekler işte buradan başlıyor

"Taş Tepeler" projesi kapsamında bu yerleri bütüncül şekilde anlamaya çalıştıklarını kaydeden Necmi Karul, Göbeklitepe'nin 90'lı yıllarda kazılmaya başlandığında kısa sürede kamuoyunda merak uyandırıp hak ettiği ilgiyi gördüğünü söyledi.

#10
Foto - Bize yalan söyleyen tarih utansın! Gerçekler işte buradan başlıyor

Karul, en dikkat çekici noktaların başında Göbeklitepe'de yaşayanların o dönemde tahmin edilenden çok daha ileri mimari, yüksek teknoloji ve gelişkin düzeye sahip olmalarının geldiğini kaydetti.

#11
Foto - Bize yalan söyleyen tarih utansın! Gerçekler işte buradan başlıyor

"Karahantepe de Göbeklitepe gibi dünyanın ilgisini çekecek"

#12
Foto - Bize yalan söyleyen tarih utansın! Gerçekler işte buradan başlıyor

Harbetsuvan'daki kazılar ve yüzey araştırmalarının Göbeklitepe'nin yalnız olmadığını gösterdiğini belirten Prof. Karul, 2019'da başlanan Karahantepe projesindeki kazıların sürdüğünü,

#13
Foto - Bize yalan söyleyen tarih utansın! Gerçekler işte buradan başlıyor

ortaya çıkan kalıntıların sürprizlere açık olduğunu ve buranın da -Göbeklitepe gibi- dünyada ilgi görmesinin beklenen bir durum olduğu yorumunu yaptı.

#14
Foto - Bize yalan söyleyen tarih utansın! Gerçekler işte buradan başlıyor

"İki yerin en azından bin yıl boyunca çağdaş olduğunu söyleyebiliyoruz"

#15
Foto - Bize yalan söyleyen tarih utansın! Gerçekler işte buradan başlıyor

Karahantepe'nin en önemli özelliğinin günümüzden yaklaşık 11 bin yıl önce yeni bir toplum düzeninin nasıl inşa edildiği,

#16
Foto - Bize yalan söyleyen tarih utansın! Gerçekler işte buradan başlıyor

tarih öncesinde insanların nasıl bir yaşam sürdüğü ve sembolizmanın tuttuğu yeri görme fırsatı sunduğuna dikkati çeken Karul;

#17
Foto - Bize yalan söyleyen tarih utansın! Gerçekler işte buradan başlıyor

mimari, alet teknolojileri ve nasıl bir doğal çevreye sahip olduklarını öğrenme çabasının bilim insanları için heyecan verici olduğunu aktardı.

#18
Foto - Bize yalan söyleyen tarih utansın! Gerçekler işte buradan başlıyor

#19
Foto - Bize yalan söyleyen tarih utansın! Gerçekler işte buradan başlıyor

#20
Foto - Bize yalan söyleyen tarih utansın! Gerçekler işte buradan başlıyor

#21
Foto - Bize yalan söyleyen tarih utansın! Gerçekler işte buradan başlıyor

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