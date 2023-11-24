Bize yalan söyleyen tarih utansın! Gerçekler işte buradan başlıyor

Alan ağustos ayında ise "ören yeri" statüsüne alındı. Şimdi akıllarda pek çok soru var. İlk sırada ise 'Karahantepe'deki buluntuların tarihin akışına ilişkin bilgileri değiştirip değiştirmeyeceği' yer alıyor. Birçok arkeoloğa göre Göbeklitepe gibi Karahantepe de tarihi açıdan kilit bir nokta olduğundan hızlı bir şekilde dünyanın radarına girecek.