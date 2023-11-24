2023-11-24 13:21:17 Bize yalan söyleyen tarih utansın! Gerçekler işte buradan başlıyor
12 bin yıl önce gelişmiş toplulukların varlığını kanıtlayan iki çağdaş yapı: Karahantepe ve Göbeklitepe Göbeklitepe ve Karahantepe’deki kazılar insanlık tarihini yeniden yazmaya devam ediyor. Arkeolojik alanlardaki son bulgular Neolitik Çağ’a ilişkin yeni verileri ortaya koyuyor. Kazı çalışmalarının başındaki isim İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul son bulguları TRT Haber'le paylaştı. Prof. Dr. Karul, tarih öncesi arkeolojisi açısından bilinen en kapsamlı proje olan "Taş Tepeler"in detaylarını anlattı.