Bize olmaz demeyin: Çocuklarınıza dikkat edin!

"Oyuncak olan odaya gidip, bir cisim yutmuş. 4 yaşındaki oğlum, 'Anne kardeşim lego yuttu' dedi. İlk yardım biliyorum. Müdahale ettim ama çıkmadı. 'Herhalde yuttu artık, dışkısından çıkar' diye düşündüm. Daha sonra yutma güçlüğünü gördüğümde hemen geldik. Pil de olduğunu öğrendik. Meğer önce pil daha sonra lego parçası yutmuş. Şoka uğradık. Çok korktuk. Bizim en çok korktuğumuz şey, bir şeyleri yutmasıydı. Normalde dikkat ederdik ama kaşla göz arasında olan bir şey. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Herkes dikkatli olsun. Çok zor bir ameliyat geçirdi. Erman hocam ve ekibi olmasa çocuğum kucağımda olmayabilirdi. Tam teşekküllü bir hastane olduğu için hemen buraya geldik. Başka bir hastane düşünmedik. Konum olarak uzağız aslında ama hemen geldik. Herkesten çok memnunuz"