Birbirinden ilginç icatlar

2'nci Dünya Savaşı'nda uğradığı yıkıma rağmen gelişen teknoloji sektöründen aldığı pay ile gezegenimizin sayılı ekonomilerinden biri olan Japonya vatandaşlarının sorunlara getirdiği ilginç çözümler ile ünlü bir ülke.
Yemeğinizin soğumasını bekleyerek vakit kaybetmenize son verecek bir buluş da.
Makarna yerken çatalı otomatik olarak çeviren pilli bu cihaz da ülkede oldukça popüler.
Japon mucitler, yağmurlu havalarda şemsiye taşımaya üşenenleri de düşünmüş.
Yağmur suyunun geri kazanımını amaçlayan bir şemsiye icat eden de var.
İşte sosyal medyada paylaşım rekorları kıran ilginç buluşlar
Sosyal medya platformlarında paylaşım rekorları kıran bu çözümler tabiri caizse değme mühendislere taş çıkarıyor.