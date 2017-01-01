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Birbirinden ilginç icatlar

  • 2'nci Dünya Savaşı'nda uğradığı yıkıma rağmen gelişen teknoloji sektöründen aldığı pay ile gezegenimizin sayılı ekonomilerinden biri olan Japonya vatandaşlarının sorunlara getirdiği ilginç çözümler ile ünlü bir ülke.

  • Yemeğinizin soğumasını bekleyerek vakit kaybetmenize son verecek bir buluş da.

  • Makarna yerken çatalı otomatik olarak çeviren pilli bu cihaz da ülkede oldukça popüler.

  • Japon mucitler, yağmurlu havalarda şemsiye taşımaya üşenenleri de düşünmüş.

  • Yağmur suyunun geri kazanımını amaçlayan bir şemsiye icat eden de var.

  • İşte sosyal medyada paylaşım rekorları kıran ilginç buluşlar

  • Sosyal medya platformlarında paylaşım rekorları kıran bu çözümler tabiri caizse değme mühendislere taş çıkarıyor.

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