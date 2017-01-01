Bir zamanlar onlarda öğretmendi!
Şarkıcı ya da yazar olarak tanınan ünlülerden bazılarının mesleği bir zamanlar öğretmenlikti. İşte Şener Şen'den Barack Obama'ya önceki meslekleri öğretmenlik olan tanınmış isimler...
Stephen King- Korku edebiyatı türünde tanınan yazar Stephen King, Salem's Lot kitabını yazdığı sırada gündüzleri öğretmenlik görevini icra ediyordu.
ZARA- İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan şarkıcı Zara bir dönem aynı okulda öğretmendi.
HAKKI BULUT- Anadolu'nun çeşitli köylerinde öğretmenlik yapan Hakkı Bulut Adana Öğretmen Okulu mezunudur.
ŞENER ŞEN- Oyuncu olmadan önce Muş'ta sınıf öğretmeniydi.
HUGH JAKMAN- 1987'de İngiltere'deki Uppingham Okulu'nda beden eğitimi öğretmenliği görevinde bulundu.
DAN BROWN-Yazar Dan Brown kitaplarıyla dünyada tanınmadan önce İngilizce ve İspanyolca öğretmenliği yapıyordu.
BİLLY CRYSTAL-Komedyen Crystal, sinema hayatından önce öğretmenlik yapıyordu.
CANDAN ERÇETİN- Bir zamanlar Galatasaray Lisesi'nde müzik öğretmenliği yapıyordu.
BARACK OBAMA- Eski Amerikan Başkanı Obama, Chicago Üniversitesi'nde okutmanlık yaptı.
SYLVESTER STALLONE-Rocky ve Rambo filmlerinden tanıdığımız Sylvester Stallone aktör olmadan önce beden eğitimi öğretmeniydi.