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Bir zamanlar onlarda öğretmendi!

  • Şarkıcı ya da yazar olarak tanınan ünlülerden bazılarının mesleği bir zamanlar öğretmenlikti. İşte Şener Şen'den Barack Obama'ya önceki meslekleri öğretmenlik olan tanınmış isimler...

  • Stephen King- Korku edebiyatı türünde tanınan yazar Stephen King, Salem's Lot kitabını yazdığı sırada gündüzleri öğretmenlik görevini icra ediyordu.

  • ZARA- İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan şarkıcı Zara bir dönem aynı okulda öğretmendi.

  • HAKKI BULUT- Anadolu'nun çeşitli köylerinde öğretmenlik yapan Hakkı Bulut Adana Öğretmen Okulu mezunudur.

  • ŞENER ŞEN- Oyuncu olmadan önce Muş'ta sınıf öğretmeniydi.

  • HUGH JAKMAN- 1987'de İngiltere'deki Uppingham Okulu'nda beden eğitimi öğretmenliği görevinde bulundu.

  • DAN BROWN-Yazar Dan Brown kitaplarıyla dünyada tanınmadan önce İngilizce ve İspanyolca öğretmenliği yapıyordu.

  • BİLLY CRYSTAL-Komedyen Crystal, sinema hayatından önce öğretmenlik yapıyordu.

  • CANDAN ERÇETİN- Bir zamanlar Galatasaray Lisesi'nde müzik öğretmenliği yapıyordu.

  • BARACK OBAMA- Eski Amerikan Başkanı Obama, Chicago Üniversitesi'nde okutmanlık yaptı.

  • SYLVESTER STALLONE-Rocky ve Rambo filmlerinden tanıdığımız Sylvester Stallone aktör olmadan önce beden eğitimi öğretmeniydi.

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