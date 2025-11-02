Selma Savcı Giriş Tarihi: Bir öğün bile gücüne güç katıyor: Günde tek öğün yemek (OMAD) nedir ve nasıl uygulanır? Değişimi yapıyor mu? Şaşırtan sonuç
Yıllarca diyet yapan ama hiçbir sonuç alamayan varsa OMAD (One Meal a Day), günün yalnızca bir öğününde yemek yenilmesini öngören ve uzun süreli açlıkla kilo kaybını destekleyen bir diyet modelidir. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar vücudunun çeşitli yerlerinde bir öğün bile gücüne güç katıyor ve değişiyor diyor. Uzmanlar Vucut değişimi konularını masaya yatırdı. Yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından etkili olduğu öğrenilen tek öğün yemek (OMAD) nedir ve nasıl uygulanır? Uzmanlara göre hafif bir öğün tercih edebilirsiniz.