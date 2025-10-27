AA Giriş Tarihi: Bir köyün gelir kapısı oldu! Haftada 20 milyon...
Sinop’ta vatandaşlar, kilosu 600 liraya satılan ve yurt dışına da ihraç edilen “boletus edulis” mantarını toplamak için ormanlarda mesai harcıyor. Uzmanlar, zehirli türlerin ölümcül olabileceği uyarısında bulunarak, mantar toplamadan önce mutlaka bilgi ve deneyim sahibi olunması gerektiğini vurguluyor. Kentte çok sayıda vatandaş, yenilebilen bir mantar türü olan, genellikle makarna sosu, çorbalar ya da sotelenerek tüketilen "boletus edulis" mantarını bulabilmek için doğada mesai harcıyor. Özel araçlarıyla ormanlık alanlara gidenler, havaya aldırış etmeden dağ tepe buldukları mantarları sepet ve kovalara doldurup yol güzergahlarına çıkararak satışını gerçekleştiriyor.