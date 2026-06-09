Çebi, Dünya Şampiyonası'na katılımın kendileri için yeni başlangıçların habercisi olduğunu vurgulayarak, "Dünya Şampiyonası'na katılım bizim için bir son değil, yeni başlangıçların habercisidir. Şimdi hedefimiz, A Milli Erkek Takımı'mızla tarihimizde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Norveç, Avusturya ve Gürcistan'ın yer aldığı eleme grubundan çıkarak yeni bir ilke daha imza atacağımıza inanıyoruz. Türk hentbolunun geleceğine güveniyoruz, gençlerimize inanıyoruz. Yeni başarı hikayeleri yazmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.