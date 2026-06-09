Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, "Bu başarı, Türk hentbolunun dünyaya verdiği güçlü bir mesajdır. Türk hentbol tarihinde bir ilki daha yaşamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Alt yaş kategorilerinden A milli takımlara kadar ortaya koyduğumuz gelişim ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiğimiz başarılı sonuçlar, artık dünya hentbol kamuoyu tarafından da net şekilde görülmektedir. Dünya Şampiyonası'na doğrudan katılım hakkı elde etmemiz bunun en somut göstergesidir." ifadelerini kullandı.