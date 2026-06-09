  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Apple, yapay zeka AI sistemini duyurdu: Siri baştan aşağı yenilendi Masum sanıp her yerde kullanıyoruz! Bulaşık deterjanı bu yüzeyleri mahvediyor “Topluca size katılalım, sonra partinin yönetimini bize verin” iddiaları sonrası dikkat çeken gelişme! DSP lideri Aksakal, Özgür Özel’in resmen feleğini şaşırttı Türkiye'ye karşı Rumları koruyacaklarını ilan ettiler: Askerler bölgeye intikal ediyor Daha meslek sahibi bile olmadılar: 9 ayda 40 milyon ciro yaptılar! LGBT destekçisi sözde şarkıcı fena çuvalladı! Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz’den şaşkına çeviren çıkış Altında rüzgar ters esecek! Uzman isim tarih vererek müjdeyi duyurdu Bir ilimiz zangır zangır sallandı! AFAD büyüklüğünü duyurdu
#1
Foto - Bir ilimiz zangır zangır sallandı! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kaş açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

#2
Foto - Bir ilimiz zangır zangır sallandı! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Depremin en yakın yerleşim merkezine 187 kilometre uzaklıkta ve 8,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yasin Aktay'dan Ahmet Taşgetiren'e net cevap
Gündem

Yasin Aktay'dan Ahmet Taşgetiren'e net cevap

Yazar Yasin Aktay, Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ve Ekrem İmamoğlu'nu aynı kefeye koyan yazar Ahmet Taşgetiren'e sert bir yazı ile ..
Siyonist sürüsü komşuda baskın düzenledi!
Dünya

Siyonist sürüsü komşuda baskın düzenledi!

Katil İsrail güçlerinin, Suriye’nin güneyindeki Dera kırsalında yer alan Marya köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Baskın sırasında evlerd..
Sedat Peker'in kızları kaza yaptı! Üç takla atan aracın altında kaldılar
Gündem

Sedat Peker'in kızları kaza yaptı! Üç takla atan aracın altında kaldılar

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla aranan Sedat Peker’in kızları Lina Peker ile Mila Peker'in, Dubai'de bindiği eğlence aracı takl..
Yolüstü’nde sandık güldürdü! CHP’ye çıkan 2 oy sonrası Züğürt Ağa repliği sosyal medyayı salladı
Gündem

Yolüstü’nde sandık güldürdü! CHP’ye çıkan 2 oy sonrası Züğürt Ağa repliği sosyal medyayı salladı

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü Beldesi'nde yapılan belediye seçimleri sadece sonuçlarıyla değil, sosyal medyada ortaya çıkan mizah..
6 kişi hayatını kaybetti! Gaz dolum istasyonunda korkunç patlama
Dünya

6 kişi hayatını kaybetti! Gaz dolum istasyonunda korkunç patlama

Özbekistan’ın Kaşkaderya bölgesindeki sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonunda patlama yaşandı.
Batı tipi seküler yaşam biçiminin ibretlik sonu! Üniversite öğrencisi kadına iğrenç teklif
Gündem

Batı tipi seküler yaşam biçiminin ibretlik sonu! Üniversite öğrencisi kadına iğrenç teklif

Türkiye’de Batı tipi seküler yaşam biçiminin ibretlik sonu bu kez Samsun’da yaşandı. Üniversite öğrencisine cinsel saldırı ve tehdit iddiası..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23