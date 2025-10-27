Binlerce yıllık sır çözüldü! Gölyazı’da tarihe ışık tutan keşif

"Tespit ettiğimiz en önemli şey, arkeolojik buluntulardan yola çıkarak, geç dönemde (19. yüzyılın ilk yarısı) alanın bir ipek böcekçiliği işliği olarak tanımlanmasını uygun gördük. Detaylı çalışmalar, alanın bilimsel açıdan daha yeterli bir şekilde tanıtılmasını sağlayacaktır ama buluntuların bu yönde bizi yönlendirdiği açık şu an için. Yoğun miktarda mıh buluntuları, ipek böcekçiliği işliğine dair teknelerin konulduğu alanlar ve birtakım buluntular, bizi bu yöne yönlendirdi. Kentin zaten geçmişinde, uzun süre ipek böcekçiliği yapıldığını biliyoruz. Bu bölge, yani Gölyazı, çok yakın bir geçmişe kadar ipek böcekçiliğinde oldukça etkin ve bu işin ticaretini yapan bir nokta olarak tanımlanabilir." Prof. Dr. Şahin, basit onarım ve konservasyon işinin 28 Kasım'a kadar tamamlanacağını, onarımdan sonra büyük bir restorasyon projesi planladıklarını da sözlerine ekledi.