Binlerce kişi mağdur! Türkiye'nin inşaat devine kayyım atandı

Atış Yapı, Bursa'da 16 Haziran'da konkordato ilan etmişti. 15 Ekim'de şirkete yönelik düzenlenen operasyonda şirket sahipleri önce gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Şirketin, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin AKP yönetiminde olduğu dönemde imzalanan bir protokolle, Ardgerme Köprü ve Bağlantı Yolları'nın yapımı için yetkilendirildiği de gündeme gelmişti. Firmanın, özellikle "Smart" ve "Babylon" adını taşıyan projeleri üzerinden binlerce aileyi mağdur ettiği iddia ediliyordu. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, şirketin konkordato ilan etmesinden sonra bile daire satışlarına devam ettiğini öne sürmüştü.