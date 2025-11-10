Binlerce kişi mağdur! Türkiye'nin inşaat devine kayyım atandı

Ayrıca, şirketin mali kaynakları, mevcut yükümlülükleri ve genel finansal yapısına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme sürecinin de başlatıldığı kaydedildi. TMSF, yürütülen bu çalışmaların amacının; mevcut durumun net ve şeffaf bir biçimde ortaya konulması, kamusal hak sahiplerinin ve şirketin iş ortaklarının haklarının korunması olduğunu ifade etti.