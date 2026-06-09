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Foto - Binali Yıldırım Rahmi Koç konusunda sessizliğini bozdu

Türkiye'nin en zengin ailelerinden Koç Ailesi'nin ileri gelenlerinden Rahmi Koç'un, İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılışında anlattığı fıkra tepkilere neden oldu.

#2
Foto - Binali Yıldırım Rahmi Koç konusunda sessizliğini bozdu

Hakkında soruşturma başlatılan Rahmi Koç özür dilerken, Binali Yıldırım da sessizliğini bozdu. Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin edindiği bilgiye göre; Binali Yıldırım'ın yakın çevresine "Ben orada ne dediğini anlamadım. Çevredekiler gülünce ben de nezaket gereği güldüm. Kürt vatandaşlarımıza yapılan bir saygısızlığa asla göz yummam" dediği öğrenildi.

#3
Foto - Binali Yıldırım Rahmi Koç konusunda sessizliğini bozdu

Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van barosu yaptıkları ortak açıklamada, iş insanı Rahmi Koç’un Kürt kadınlarına yönelik sarf ettiği sözlerin kabul edilemez olduğu belirtildi.

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Foto - Binali Yıldırım Rahmi Koç konusunda sessizliğini bozdu

Rahmi Koç'un hedef alınmasının yanlış olduğunu belirten Bahçeli, "Koç Topluluğu 100 yıldır ülkemizin kalkınma hamlesinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir. İstihdama katkı sağlayan güzide yatırımlarının yanı sıra, Türkiye’nin milli hedeflerini sahiplenerek Cumhuriyetimizin yüksek bir seviyeye erişmesi hedefinde de her zaman sorumlu bir anlayışla hareket etmiştir. Tam da 100. kuruluş yıldönümünü başarılı ve görkemli bir şekilde kutladığı dönemde, yine aynı topluluğa ait olan İzmir’deki bir hastane açılışında Sayın Rahmi Koç’un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır. 95 yıllık ömründe, aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye’ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz" ifadelerine yer verdi.

#5
Foto - Binali Yıldırım Rahmi Koç konusunda sessizliğini bozdu

Rahmi Koç hastaneyi gezdirdiği sırada, şu ‘fıkrayı’ anlattı: "Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. ‘Hanımefendi perdenin arkasına giyinin, soyunun’ demiş. Kadın da ‘Doktor Bey ilk sen soyun’ demiş."

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