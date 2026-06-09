İşte İbn-i Sina'nın en çok övdüğü meyve: Dikkat çeken özellikleri var... Modern tıbbın babası İbn-i Sina'nın en çok övdüğü meyve günümüzde bile en çok tercih edilen bir besin kaynağı olma özelliğini koruyor. Modern tıbbın babası İbn-i Sina, el-Kanun fi't-Tıbb adlı kitabında bin yıl öncesinden böbrek kumu ve cilt sorunları için en etkili meyveyi işaret etti: İncir!