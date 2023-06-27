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BİM'de bugün büyük indirim var! Kataloğu gören, torbasını kaptığı gibi BİM'e koşuyor

2023-06-27 14:04:01
BİM'de bugün büyük indirim var! Kataloğu gören, torbasını kaptığı gibi BİM'e koşuyor

Her hafta birbirinden çeşitli ürünleri tüketicinin beğenisine sunan BİM, 27 Haziran’da hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor? Detaylar haberimizde...

#1
Foto - BİM'de bugün büyük indirim var! Kataloğu gören, torbasını kaptığı gibi BİM'e koşuyor

BİM Aktüel ürünleri oldukça uygun fiyatlı olduğundan, müşteriler tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor ve ürünler genellikle hızla tükeniyor. İşte BİM 27 Haziran aktüel ürün kataloğu... • İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 99 TL • İçim Az Yağlı Yoğurt 1750 gr 39,75 TL • Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 165 TL • Güneşoğlu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 137 TL • Dost %0,1 Yağlı Süt 1 Litre 14,50 TL • Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 24,50 TL

#2
Foto - BİM'de bugün büyük indirim var! Kataloğu gören, torbasını kaptığı gibi BİM'e koşuyor

• Sek Naneli Ayran 300 ml 6,25 TL • Ahmet İpek Dana Füme Kaburga 70 gr 37,50 TL • Lezita Piliç Salam 1000 gr 34,50 TL • Superfresh Pizza Tost 250 gr 29,50 TL • Çıtırtat 3 Peynirli Börek 400 gr 39,75 TL • Cem Doğal, Yağlı Sele Siyah Zeytin 800 gr 69 TL • Fora Siyah Zeytin Ezmesi 175 gr 14,75 TL • Balcı Petek Petekli Çiçek Balı 400 gr 49 TL • Tukaş Kahvaltılık Sos 300 gr 22,50 TL • Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 950 gr 39,75 TL • Lalin Geleneksel Reçel Çeşitleri 1 Kg 39,75 TL • Cocopops Çikolatalı Mısır & Buğday Gevreği 580 gr 35 TL • Şifa Baba Süt Reçeli Çeşitleri 29,75 TL • Torku Sade Kremalı Sandviç Bisküvi 4x61 gr 14,50 TL • Biscolata Biscolata Mood Fındıklı 110 gr 18,50 TL

#3
Foto - BİM'de bugün büyük indirim var! Kataloğu gören, torbasını kaptığı gibi BİM'e koşuyor

• Biscolata Starz Çikolata Kaplamalı Sütlü Kremalı Bisküvi 22,50 TL • Centro Sütlü ve Kakaolu Fındıklı Gofret 12x20 gr 23,50 TL • Fiskorella Kakaolu Fındık Kreması 650 gr 47,50 TL • Haribo Rubino Çilek Aromalı Yumuşak Şeker 130 gr 12,50 TL • Biscolata Veni Fındık Kremalı Gofret 110 gr 12,50 TL • Luppo Çikolata Kaplamalı Vişneli Sandviç Kek 182 gr 21,50 TL • Browni Intense Çikolatalı&Fındıklı Kek 48 gr 4,75 TL • Obsesso Frappe Soğuk Kahve Çeşitleri 250 ml 15,50 TL • Juss Fesleğen Tohumlu Aromalı İçecek Çeşitleri 14,50 TL • Sek Meyve Aromalı İçecek Çeşitleri 1 Litre 13,50 TL • Booza Tahıllı Meyveli İçecek 250 ml 11 TL • Black Eagle Enerji İçeceği 500 ml 12,50 TL • Balsa Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 Litre 16,50 TL • Sırma Aromalı Maden Suyu Çeşitleri 1 Litre 11,50 TL • Le Cola Le Kola Şekersiz 2,5 Litre 16,50 TL • Yeni Kavaklıdere Şalgam Suyu 23,50 TL • Nescafe Nescafe Çözülebilir Kahve 70 gr 32,50 TL • Nescafe Ice Hazır Soğuk Kahve 3'ü 1 Arada 10'lu 29,50 TL • Shazel Tek Kullanımlık Filtre Kahve 3,50 TL • Hacı Burhan Efendi Türk Kahvesi Kurukahveci 100 gr 14,50 TL

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