BİM'de bugün büyük indirim var! Kataloğu gören, torbasını kaptığı gibi BİM'e koşuyor

• Biscolata Starz Çikolata Kaplamalı Sütlü Kremalı Bisküvi 22,50 TL • Centro Sütlü ve Kakaolu Fındıklı Gofret 12x20 gr 23,50 TL • Fiskorella Kakaolu Fındık Kreması 650 gr 47,50 TL • Haribo Rubino Çilek Aromalı Yumuşak Şeker 130 gr 12,50 TL • Biscolata Veni Fındık Kremalı Gofret 110 gr 12,50 TL • Luppo Çikolata Kaplamalı Vişneli Sandviç Kek 182 gr 21,50 TL • Browni Intense Çikolatalı&Fındıklı Kek 48 gr 4,75 TL • Obsesso Frappe Soğuk Kahve Çeşitleri 250 ml 15,50 TL • Juss Fesleğen Tohumlu Aromalı İçecek Çeşitleri 14,50 TL • Sek Meyve Aromalı İçecek Çeşitleri 1 Litre 13,50 TL • Booza Tahıllı Meyveli İçecek 250 ml 11 TL • Black Eagle Enerji İçeceği 500 ml 12,50 TL • Balsa Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 Litre 16,50 TL • Sırma Aromalı Maden Suyu Çeşitleri 1 Litre 11,50 TL • Le Cola Le Kola Şekersiz 2,5 Litre 16,50 TL • Yeni Kavaklıdere Şalgam Suyu 23,50 TL • Nescafe Nescafe Çözülebilir Kahve 70 gr 32,50 TL • Nescafe Ice Hazır Soğuk Kahve 3'ü 1 Arada 10'lu 29,50 TL • Shazel Tek Kullanımlık Filtre Kahve 3,50 TL • Hacı Burhan Efendi Türk Kahvesi Kurukahveci 100 gr 14,50 TL