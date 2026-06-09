BİM indirimin kralını yaptı
BİM, 9-12 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak olan yeni aktüel ürünlerin listesini kamuoyu ile paylaştı. Yüzlerce üründe yapılan indirimin büyük ilgi görmesi bekleniyor.
BİM, 9-12 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak olan yeni aktüel ürünlerin listesini kamuoyu ile paylaştı. Yüzlerce üründe yapılan indirimin büyük ilgi görmesi bekleniyor.
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM, 9 Haziran Salı ve 12 Haziran Cuma günlerinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı.
Her hafta sunduğu bütçe dostu fırsatlarla tüketicinin yüzünü güldüren BİM’de bu hafta; dev ekran akıllı televizyonlardan elektrikli bisikletlere, kişisel bakım ürünlerinden mutfak gereçlerine ve zengin şarküteri ürünlerine kadar yüzlerce çeşit ürün raflardaki yerini alıyor.
İşte detaylarıyla ön plana çıkan BİM 9-10-12 Haziran 2026 aktüel ürünler listesi ve fiyatları...
Çeyiz hazırlığı yapanlar ve mutfak alışverişini yenilemek isteyenler için hazırlanan BİM indirimli ürünler listesi kapsamında birçok ürün uygun fiyatlarla satışa çıkacak.
Chef’s Sahan (~20 cm): 269 TL Chef’s Karnıyarık Tencere (~26 cm): 499 TL Chef’s Kavanoz Kapağı Çeşitleri (Adet): 3 TL Paşabahçe Kapaksız Kavanoz Çeşitleri: 1000 cc: 22 TL 660 cc: 17 TL 425 cc: 15 TL Bonera Derin Tencere (~14 cm): 319 TL LAV Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri: 400 cc: 89 TL 1900 cc'ye kadar farklı boyut seçenekleri: 179 TL'ye kadar Savaşan Emaye Ayaklı Kek Standı: 299 TL Bambu Bölmeli Sunum Tabağı Çeşitleri: 119 TL
Haftanın ilk fırsat gününde kahvaltılık ürünlerden sporcu besinlerine kadar birçok üründe indirim uygulanacak.
Yeni BİM kataloğu kapsamında satışa sunulacak ürünlerin stoklarla sınırlı olması nedeniyle kampanyalardan yararlanmak isteyen tüketicilerin mağazalara erken saatlerde gitmesi öneriliyor.
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