  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Apple, yapay zeka AI sistemini duyurdu: Siri baştan aşağı yenilendi Masum sanıp her yerde kullanıyoruz! Bulaşık deterjanı bu yüzeyleri mahvediyor “Topluca size katılalım, sonra partinin yönetimini bize verin” iddiaları sonrası dikkat çeken gelişme! DSP lideri Aksakal, Özgür Özel’in resmen feleğini şaşırttı Türkiye'ye karşı Rumları koruyacaklarını ilan ettiler: Askerler bölgeye intikal ediyor Daha meslek sahibi bile olmadılar: 9 ayda 40 milyon ciro yaptılar! LGBT destekçisi sözde şarkıcı fena çuvalladı! Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz’den şaşkına çeviren çıkış Altında rüzgar ters esecek! Uzman isim tarih vererek müjdeyi duyurdu Bir ilimiz zangır zangır sallandı! AFAD büyüklüğünü duyurdu
#1
Foto - BİM indirimin kralını yaptı

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM, 9 Haziran Salı ve 12 Haziran Cuma günlerinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı.

#2
Foto - BİM indirimin kralını yaptı

Her hafta sunduğu bütçe dostu fırsatlarla tüketicinin yüzünü güldüren BİM’de bu hafta; dev ekran akıllı televizyonlardan elektrikli bisikletlere, kişisel bakım ürünlerinden mutfak gereçlerine ve zengin şarküteri ürünlerine kadar yüzlerce çeşit ürün raflardaki yerini alıyor.

#3
Foto - BİM indirimin kralını yaptı

İşte detaylarıyla ön plana çıkan BİM 9-10-12 Haziran 2026 aktüel ürünler listesi ve fiyatları...

#4
Foto - BİM indirimin kralını yaptı

Çeyiz hazırlığı yapanlar ve mutfak alışverişini yenilemek isteyenler için hazırlanan BİM indirimli ürünler listesi kapsamında birçok ürün uygun fiyatlarla satışa çıkacak.

#5
Foto - BİM indirimin kralını yaptı

Chef’s Sahan (~20 cm): 269 TL Chef’s Karnıyarık Tencere (~26 cm): 499 TL Chef’s Kavanoz Kapağı Çeşitleri (Adet): 3 TL Paşabahçe Kapaksız Kavanoz Çeşitleri: 1000 cc: 22 TL 660 cc: 17 TL 425 cc: 15 TL Bonera Derin Tencere (~14 cm): 319 TL LAV Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri: 400 cc: 89 TL 1900 cc'ye kadar farklı boyut seçenekleri: 179 TL'ye kadar Savaşan Emaye Ayaklı Kek Standı: 299 TL Bambu Bölmeli Sunum Tabağı Çeşitleri: 119 TL

#6
Foto - BİM indirimin kralını yaptı

Haftanın ilk fırsat gününde kahvaltılık ürünlerden sporcu besinlerine kadar birçok üründe indirim uygulanacak.

#7
Foto - BİM indirimin kralını yaptı

Yeni BİM kataloğu kapsamında satışa sunulacak ürünlerin stoklarla sınırlı olması nedeniyle kampanyalardan yararlanmak isteyen tüketicilerin mağazalara erken saatlerde gitmesi öneriliyor.

#8
Foto - BİM indirimin kralını yaptı

iŞTE DİĞER İNDİRİMLER...

#9
Foto - BİM indirimin kralını yaptı

iŞTE DİĞER İNDİRİMLER...

#10
Foto - BİM indirimin kralını yaptı

iŞTE DİĞER İNDİRİMLER...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye aldığı kararı az önce duyurdu! Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor
Dünya

Suriye aldığı kararı az önce duyurdu! Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor

Suriye’de bölgesel gerilim nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı. Karar, Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı bölge ülkelerini ..
Küfürbaz Fatih yine ağzını bozdu: Hadi lan ordan! Cahil, ezik, seni...
Gündem

Küfürbaz Fatih yine ağzını bozdu: Hadi lan ordan! Cahil, ezik, seni...

Eski Türkiye’de çalıştığı gazetelerde yıllarca muhafazakar ve mütedeyyin kesime ağza alınmayacak küfürler etmeyi alışkanlık haline getirdiği..
"Gelinlik" vurgunu! Dudak uçuklatan fiyatlar yetmedi, şimdi de bu parası çıktı
Gündem

"Gelinlik" vurgunu! Dudak uçuklatan fiyatlar yetmedi, şimdi de bu parası çıktı

Yuva kuracak gençlerin zora sokan gelinlik fiyatları dudak uçuklatmaya devam ederken bir skandal daha patlak verdi. Kiraları bile cep yakan ..
İran'dan İsrail'e füze saldırısı
Gündem

İran'dan İsrail'e füze saldırısı

Orta Doğu'da gerilim katlanarak tırmanıyor. Katil İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine düzenlediği kalleş saldırının..
CHP'li başkan için son dakika kararı: Görevden uzaklaştırıldı
Siyaset

CHP'li başkan için son dakika kararı: Görevden uzaklaştırıldı

İzmir’de düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığınca gör..
CHP'nin algılarını yıkan karar! AK Partili Belediye Başkanına Rüşvetten Hapis Cezası!
Siyaset

CHP'nin algılarını yıkan karar! AK Partili Belediye Başkanına Rüşvetten Hapis Cezası!

Kamuoyunda uzun süredir oluşturulmaya çalışılan “yalnızca muhalefet belediyeleri yolsuzlukla suçlanıyor veya yargılanıyor” algısı, Kırıkkale..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23