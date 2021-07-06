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Korona Virüs
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Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Tek doz yeterli mi?

2021-07-06 13:00:15
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Tek doz yeterli mi?

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken "tek doz aşı yeterli mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Bilim Kurulu Üyesi Sema Turan, "Sonuçta hastalığı geçirenlerin virüse karşı bir hafızaları var. Yani vücudun geçirdiği hastalıklara bağlı bağışıklık olduğu için tek doz aşının yeterli olacağı ile ilgili elimizde bulunan literatürdeki bilgiler ışığında alınmış bir karar bu" dedi.

#1
Foto - Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, hastalığı geçirenlerde BioNTech tercih edenler için tek doz uygulanması kararı aldı. Bilim Kurulu'nun bu kararı tartışmalara neden oldu.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, hastalığı geçirenlerde BioNTech tercih edenler için tek doz uygulanması kararı aldı. Bilim Kurulu'nun bu kararı tartışmalara neden oldu.

#2
Foto - Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan, dünyada hastalığı geçirmiş kişilerde 6 ay sonra antikor seviyelerindeki düşüşe bağlı aşılama programına alınma gerekliliğinin tartışılan bir konu olduğunu söyledi.

Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan, dünyada hastalığı geçirmiş kişilerde 6 ay sonra antikor seviyelerindeki düşüşe bağlı aşılama programına alınma gerekliliğinin tartışılan bir konu olduğunu söyledi.

#3
Foto - Prof. Dr. Turan,

Prof. Dr. Turan, "Bu nedenle biz de bu grup bireylerde 6'ncı ayını geçirdikten sonra hastalığa karşı koruyucu olsun diye tek doz aşı uygulamasını yapma kararı aldık. Bu karara istinaden de takip bu bireylerde devam ediyor. Eğer bu uygulama antikor filtrelerinde başarı olur ise tek dozda kalmak bu grup hastalarda mümkün olabilir. Sonuçta hastalığı geçirenlerin virüse karşı bir hafızaları var. Yani vücudun geçirdiği hastalıklara bağlı bir vücutta bir bağışıklık olduğu için bu bireylerde tek doz aşının yeterli olacağı ile ilgili şu an elimizde bulunan literatürdeki bilgiler ışığında alınmış bir karar bu" diye konuştu.

#4
Foto - Prof. Dr. Turan, 6 ay sonra hatırlatma dozu aşısı uygulamasının da yine dünyadaki veriler ışığında, literatür bilgisi ışığında alınan bir karar olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Turan,

Prof. Dr. Turan, 6 ay sonra hatırlatma dozu aşısı uygulamasının da yine dünyadaki veriler ışığında, literatür bilgisi ışığında alınan bir karar olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Turan, "Hastalığı geçirenlerde 6'ncı ayından sonra hatta virüsteki varyasyonlar nedeniyle bunu 3 aya çeken ülkeler de bulunmakta; o yüzden de bir hatırlatma dozu aşısı yapılabilir. Hastalığı geçirenler için bu aşının da ülkemizde BioNTech aşısı olarak seçeneği sunulmuştur. 2 doz inaktif aşı ile aşılanan bireylerde ise 3 ila 6 ay sonra nötralizan antikor düzeylerindeki düşüşe bağlı olarak hatırlatma dozu yapılması gerekliliği görülmüştür.

#5
Foto - Bu hatırlatma dozu 2 doz inaktif aşı olanlarda tercihe göre mRNA ya da inaktif aşı olabilir. Avrupa ülkelerinde çoğunlukta mRNA teknolojisine göre hazırlanmış aşıların kullanılması nedeniyle onlarda 3'üncü doz konusu bizdekinden farklı olarak ele alınmaktadır. Bizim ülkemizde inaktif aşı ile aşılama sürecinin başlaması sebebiyle böyle bir karar alınmıştır

Bu hatırlatma dozu 2 doz inaktif aşı olanlarda tercihe göre mRNA ya da inaktif aşı olabilir. Avrupa ülkelerinde çoğunlukta mRNA teknolojisine göre hazırlanmış aşıların kullanılması nedeniyle onlarda 3'üncü doz konusu bizdekinden farklı olarak ele alınmaktadır. Bizim ülkemizde inaktif aşı ile aşılama sürecinin başlaması sebebiyle böyle bir karar alınmıştır" dedi.

#6
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"YETERLİ AŞI BULUNMAKTADIR" Turan, aşılama sürecinin başarıyla devam ettiğini vurgulayarak, "Halkın aşıya uyumu da çok başarılı. Halkımız aşı olmak için çok istekli. Aşılama düzgün ve uyumlu bir şekilde gidiyor. Dünyada pek çok ülkeye örnek olacak şekilde aşılama süreci hızlandı ve şu anda halen hızlı bir şekilde gitmektedir. Sonuçta Uğur Şahin hocamızın teyit ettiği üzere aşılar söylendiği miktarlarda gelmektedir. Hiçbir sorun yok. Türkiye'nin elinde yeterli aşı bulunmaktadır. Zaten o kadar hızlı giden bir aşılama sürecinde aksini iddia etmekte bir o kadar anlamsız" ifadelerini kullandı.

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