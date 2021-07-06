2021-07-06 13:00:15 Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Tek doz yeterli mi?
Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken "tek doz aşı yeterli mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Bilim Kurulu Üyesi Sema Turan, "Sonuçta hastalığı geçirenlerin virüse karşı bir hafızaları var. Yani vücudun geçirdiği hastalıklara bağlı bağışıklık olduğu için tek doz aşının yeterli olacağı ile ilgili elimizde bulunan literatürdeki bilgiler ışığında alınmış bir karar bu" dedi.