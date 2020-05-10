Bilim insanları ilk kez açıkladı: Koronavirüs neden yaşlıları daha çok etkiliyor?

İlk olarak Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 4 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edildi. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüsten en çok etkilenenler ise yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar oldu. Peki koronavirüs neden en çok yaşlıları etkiliyor?