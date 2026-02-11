Biber zirveyi bırakmıyor! Batı Akdeniz ihracatında yılın ilk şampiyonu

Batı Akdeniz'den ocak ayında da en fazla ihracat yaş meyve sebze sektöründe gerçekleşti. Bölgede gerçekleşen yaş meyve sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,49 oranında artışla 92,3 milyon dolar oldu. Ocak ayında en fazla 30,9 milyon dolar tutarında biber ihraç edildi. Biber ihracatındaki artış yüzde 38,9 seviyesine ulaştı. Yaş meyve sebze sektörünün en fazla ihraç ettiği ikinci ürün ise domates oldu. Yüzde 12,78 oranında gerilemeye rağmen 22,4 milyon dolarlık domates ihraç edildi. Batı Akdeniz'den en fazla ihraç edilen üçüncü ürün ise yüzde 1,31 oranında düşüş ve 10,8 milyon dolar ihracatla nar oldu. Antalya, Burdur ve Isparta illerinden ocak ayında 236,9 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Bölge ihracatı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 3,33 oranında düşüş yaşamış olmasına rağmen lokomotif sektörler olan yaş meyve sebze ile maden ve metaller sektörlerinde artış yaşandı. Bölgede yaş meyve sebze sektörünün ardından en fazla ihracat yapılan doğal taş ağırlıklı maden ve metaller sektörü oldu. Maden ve metaller sektöründe doğal taş - mermer ihracatı yüzde 14,13 oranında artışla 31 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.