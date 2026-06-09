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Samsung ve Google işbirliği yaptı: Teknoloji devlerinden yeni akıllı gözlük Vincenzo Italiano tüm gereksizleri temizleyecek! Bir zamanlar hem öğretmen hem patrondu: Şimdi sokaklarda yaşıyor! Beşiktaş'ta hedef belli oldu! 3 bölgeye transfer geliyor Yılda sadece bir kez akıyor! Ağ Nene'deki gizemli su yeniden ortaya çıktı İstanbul'da korkutan yangın Zeytin çekirdeklerinin ne işe yaradığını kimse bilmiyor: Öyle bir şey yaptı ki... Yıllardır çöpe gidiyor
#1
Foto - Beşiktaş'ta hedef belli oldu! 3 bölgeye transfer geliyor

Beşiktaş’ta yeni sezon planlaması tüm hızıyla sürüyor. TRT Spor’da yer alan habere göre siyah beyazlılar, kadroya yapılacak takviyeler için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Beşiktaş’ın özellikle kaleci, stoper ve sol kanat transferlerini kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği öğrenildi.

#2
Foto - Beşiktaş'ta hedef belli oldu! 3 bölgeye transfer geliyor

Beşiktaş’ın hedefi, Temmuz ayında başlayacak UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarına kadar kadronun önemli eksiklerini gidermek. Siyah beyazlılar; kaleci, stoper ve sol kanat transferlerini yaparak Avrupa'da sezona daha hazır bir kadroyla girmeyi amaçlıyor.

#3
Foto - Beşiktaş'ta hedef belli oldu! 3 bölgeye transfer geliyor

Teknik Direktör Vincenzo Italiano ve Futbol Direktörü Önder Özen bu süreci ortak yürütüyor.

#4
Foto - Beşiktaş'ta hedef belli oldu! 3 bölgeye transfer geliyor

Diğer yandan iç transferde Ersin Destanoğlu gelişmesi yakından takip ediliyor. Milli kaleciyle yapılan görüşmelerin ardından taraflar arasındaki bekleyiş sürüyor.

#5
Foto - Beşiktaş'ta hedef belli oldu! 3 bölgeye transfer geliyor

Ersin Destanoğlu’nun kendisine gelen teklifleri değerlendirdikten sonra geleceğiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor.

#6
Foto - Beşiktaş'ta hedef belli oldu! 3 bölgeye transfer geliyor

Beşiktaş yönetimi, Ersin'in durumundan bağımsız olarak kaleci rotasyonunu güçlendirmeyi planlıyor. Siyah beyazlıların, mevcut kadroya ek olarak bir kaleci transferi daha yapmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

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