Beşiktaş'ta hedef belli oldu! 3 bölgeye transfer geliyor
Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar; ilk etapta kaleci, stoper ve sol kanat bölgesine takviye yapmak istiyor.
Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar; ilk etapta kaleci, stoper ve sol kanat bölgesine takviye yapmak istiyor.
Beşiktaş’ta yeni sezon planlaması tüm hızıyla sürüyor. TRT Spor’da yer alan habere göre siyah beyazlılar, kadroya yapılacak takviyeler için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Beşiktaş’ın özellikle kaleci, stoper ve sol kanat transferlerini kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği öğrenildi.
Beşiktaş’ın hedefi, Temmuz ayında başlayacak UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarına kadar kadronun önemli eksiklerini gidermek. Siyah beyazlılar; kaleci, stoper ve sol kanat transferlerini yaparak Avrupa'da sezona daha hazır bir kadroyla girmeyi amaçlıyor.
Teknik Direktör Vincenzo Italiano ve Futbol Direktörü Önder Özen bu süreci ortak yürütüyor.
Diğer yandan iç transferde Ersin Destanoğlu gelişmesi yakından takip ediliyor. Milli kaleciyle yapılan görüşmelerin ardından taraflar arasındaki bekleyiş sürüyor.
Ersin Destanoğlu’nun kendisine gelen teklifleri değerlendirdikten sonra geleceğiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor.
Beşiktaş yönetimi, Ersin'in durumundan bağımsız olarak kaleci rotasyonunu güçlendirmeyi planlıyor. Siyah beyazlıların, mevcut kadroya ek olarak bir kaleci transferi daha yapmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
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