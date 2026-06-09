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#1
Foto - Beşiktaş'a Pavlidis şoku! 20 milyon lirayı kabul etmedi!

Günün öne çıkan transfer haberleri ve iddiaları transfer kazanında... (08 Haziran 2026)

#2
Foto - Beşiktaş'a Pavlidis şoku! 20 milyon lirayı kabul etmedi!

İşte transfer haberleri ve iddiaları:

#3
Foto - Beşiktaş'a Pavlidis şoku! 20 milyon lirayı kabul etmedi!

9 numara arayan Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'in adı ön plana çıktı. Pavlidis için 50 milyon euro istenmesi bu transferi zora soktu. ​(TAKVİM)

#4
Foto - Beşiktaş'a Pavlidis şoku! 20 milyon lirayı kabul etmedi!

Galatasaray'ın, Victor Osimhen'in arkasına yerli forvet takviyesi yapmak istediği ve öncelikli hedef olarak Deniz Gül'ü belirlediği aktarıldı. (FANATİK)

#5
Foto - Beşiktaş'a Pavlidis şoku! 20 milyon lirayı kabul etmedi!

Artem Dovbyk yıllar sonra yine Trabzonspor'un radarında. Bordo-mavililer, Roma'ya 10 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor. (FANATİK)

#6
Foto - Beşiktaş'a Pavlidis şoku! 20 milyon lirayı kabul etmedi!

BEŞİKTAŞ'A PAVLIDIS ŞOKU! BENFICA YÜKSEKTEN UÇTU

#7
Foto - Beşiktaş'a Pavlidis şoku! 20 milyon lirayı kabul etmedi!

Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Benfica'nın Yunan golcüsü Vangelis Pavlidis'i listesine almıştı.

#8
Foto - Beşiktaş'a Pavlidis şoku! 20 milyon lirayı kabul etmedi!

Siyah beyazlılar bu transferde Portekiz kulübünden beklemediği bir cevap aldı. Benfica, Beşiktaş'ın Pavlidis için yaptığı 20 milyon euroluk teklifi reddedip tam 50 milyon euro istedi.

#9
Foto - Beşiktaş'a Pavlidis şoku! 20 milyon lirayı kabul etmedi!

Galatasaray, Jhon Duran için henüz net kararını vermiş değil. Hem yönetim hem de Okan Buruk, Kolombiyalı forvete temkinli yaklaşıyor. (FANATİK)

#10
Foto - Beşiktaş'a Pavlidis şoku! 20 milyon lirayı kabul etmedi!

Aziz Yıldırım'ın bugün Aykut Kocaman'la bir araya geleceği ve ardından resmi duyurunun yapılacağı konuşuluyor. (TAKVİM)

#11
Foto - Beşiktaş'a Pavlidis şoku! 20 milyon lirayı kabul etmedi!

İngilizlerin kıskacındaki Gabriel Sara'nın son talibi Napoli oldu. Cimbom, Brezilyalı orta saha oyuncusu için 35 milyon euro bonservis talep ediyor. (TAKVİM)

#12
Foto - Beşiktaş'a Pavlidis şoku! 20 milyon lirayı kabul etmedi!

Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperi Arda Öztürk'ü kadrosuna katmak için yoğun çaba gösterdiği belirtildi. Siyah-beyazlıların 1 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan pay teklif ettiği, Trabzonspor'un ise rakamın artırılmasını istediği ifade edildi. (SABAH)

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