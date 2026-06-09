Beşiktaş'a Pavlidis şoku! 20 milyon lirayı kabul etmedi!
Beşiktaş'ın bonservisi için 20 milyon euro teklif ettiği öne sürülen Vangelis Pavlidis için Benfica yüksekten uçtu.
Beşiktaş'ın bonservisi için 20 milyon euro teklif ettiği öne sürülen Vangelis Pavlidis için Benfica yüksekten uçtu.
Günün öne çıkan transfer haberleri ve iddiaları transfer kazanında... (08 Haziran 2026)
İşte transfer haberleri ve iddiaları:
9 numara arayan Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'in adı ön plana çıktı. Pavlidis için 50 milyon euro istenmesi bu transferi zora soktu. (TAKVİM)
Galatasaray'ın, Victor Osimhen'in arkasına yerli forvet takviyesi yapmak istediği ve öncelikli hedef olarak Deniz Gül'ü belirlediği aktarıldı. (FANATİK)
Artem Dovbyk yıllar sonra yine Trabzonspor'un radarında. Bordo-mavililer, Roma'ya 10 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor. (FANATİK)
BEŞİKTAŞ'A PAVLIDIS ŞOKU! BENFICA YÜKSEKTEN UÇTU
Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Benfica'nın Yunan golcüsü Vangelis Pavlidis'i listesine almıştı.
Siyah beyazlılar bu transferde Portekiz kulübünden beklemediği bir cevap aldı. Benfica, Beşiktaş'ın Pavlidis için yaptığı 20 milyon euroluk teklifi reddedip tam 50 milyon euro istedi.
Galatasaray, Jhon Duran için henüz net kararını vermiş değil. Hem yönetim hem de Okan Buruk, Kolombiyalı forvete temkinli yaklaşıyor. (FANATİK)
Aziz Yıldırım'ın bugün Aykut Kocaman'la bir araya geleceği ve ardından resmi duyurunun yapılacağı konuşuluyor. (TAKVİM)
İngilizlerin kıskacındaki Gabriel Sara'nın son talibi Napoli oldu. Cimbom, Brezilyalı orta saha oyuncusu için 35 milyon euro bonservis talep ediyor. (TAKVİM)
Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperi Arda Öztürk'ü kadrosuna katmak için yoğun çaba gösterdiği belirtildi. Siyah-beyazlıların 1 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan pay teklif ettiği, Trabzonspor'un ise rakamın artırılmasını istediği ifade edildi. (SABAH)
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