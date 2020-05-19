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Beşiktaş, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!

2020-05-19 22:21:04
Beşiktaş, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!

Beşiktaş Kulübü, koronavirüs testleri hakkında açıklama yaptı.

#1
Foto - Siyah beyazlıların yaptığı açıklamada koronavirüs testlerinin hepsinin negatif çıktığı belirtildi.

Siyah beyazlıların yaptığı açıklamada koronavirüs testlerinin hepsinin negatif çıktığı belirtildi.

#2
Foto - Beşiktaş Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Beşiktaş Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

#3
Foto -

"18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. "

#4
Foto -

"Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir"

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