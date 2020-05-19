2020-05-19 22:21:04 Beşiktaş, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!
Beşiktaş Kulübü, koronavirüs testleri hakkında açıklama yaptı.
Beşiktaş Kulübü, koronavirüs testleri hakkında açıklama yaptı.
Siyah beyazlıların yaptığı açıklamada koronavirüs testlerinin hepsinin negatif çıktığı belirtildi.
Beşiktaş Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. "
"Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir"
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