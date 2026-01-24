Beraber çalıştığı kişi gönüllü oldu: İşte Ufuk Özkan'a donör olacak isim!
Uzun zamandır karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan için uygun donörün bulunduğu açıklandı.
"Geniş Aile", "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoş geldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet"in arasında olduğu birçok film ve dizide rol alan Ufuk Özkan, 12 Ocak'ta hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağırlaştığı için yeniden hastaneye kaldırılan başarılı oyuncu Ufuk Özkan karaciğer nakli bekliyor. Ünlüler dünyasından çok sayıda isim, 50 yaşındaki Özkan için acil donör çağrısında bulunmuştu.
MESLEKTAŞLARI SEFERBER OLDU Sanat dünyasından; Melek Baykal, Perihan Savaş, Demet Evgar, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Emre Altuğ, Ece Erken, Barış Arduç, Nebahat Çehre, Burak Yörük, Deniz Seki, Sera Tokdemir, Ecem Özkaya, Şoray Uzun, Caner Topçu, Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Elif Buse Doğan, Hamdi Alkan, Ayçin İnci, Bülent Parlak, Melek Mosso, Talat Bulut, Bülent Şakrak, Onur Seyit Yaran, Pelin Öztekin, Ferit Kaya, Emine Ün gibi isimler Ufuk Özkan için acil donör çağrısı yapmıştı.
GÜZEL HABER GELDİ Oyuncunun kardeşi Umut Özkan, ağabeyiyle ilgili sevindiren gelişmeyi sosyal medyadan açıkladı. Özkan, ağabeyi için günledir aranan uygun donörün bulunduğunu duyurdu.
İŞTE DONÖR OLAN İSİM Öte yandan Ufuk Özkan'a donör olan isim de ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun daha önce birlikte çalıştığı görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık'ın donör olduğu öğrenildi./ kaynak: haber7
