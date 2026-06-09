Benzini adeta kokluyor: İşte en az yakan otomobiller!
Küresel petrol fiyatlarının dalgalı seyretmesi sonrası az yakan otomobiller merak konusu oldu. İşte en az yakan benzinli otomobiller...
Küresel petrol fiyatlarının dalgalı seyretmesi sonrası az yakan otomobiller merak konusu oldu. İşte en az yakan benzinli otomobiller...
Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarında gözlenen yukarı yönlü hareketlilik, tüketicilerin araç satın alma tercihlerini değiştirdi. Yeni bir otomobil arayışına giren sürücüler artık motor gücü veya tasarım gibi detaylardan ziyade doğrudan yakıt tüketim verilerini inceliyor.
Özellikle büyükşehirlerin dur-kalkı bol yoğun trafiğinde ve uzun mesafeli seyahatlerde ekonomik kalmayı başaran araçlar, aile bütçesi adına stratejik bir yatırım özelliği kazandı. Tüketiciler uzun vadeli kullanım maliyetlerini minimum seviyeye indirmek amacıyla tercihlerini yakıtı en tutumlu harcayan modellerden yana kullanıyor.
EN AZ YAKAN BENZİNLİ OTOMOBİL MODELLERİ Sürekli yükseliş eğilimi gösteren benzin fiyatları, şehir içi günlük kullanımlarda düşük tüketim değerleri sunan motor seçeneklerini her zamankinden daha popüler bir konuma taşıdı. Bu verimlilik yarışında öne çıkan bütçe dostu seçeneklerin en başında Peugeot 208 1.2 PureTech 75 HP ile Opel Corsa Elegance 1.2 75 HP modelleri geliyor.
En az yakan benzinli otomobiller şu şekilde: PEUGEOT 208 1.2 PURETECH 75 HP
VOLKSWAGEN YENİ POLO 1.0 TSI STYLE
SKODA SCALA 1.0 TSI 110 PS DSG
KIA STONIC 1.0 TGDI
SKODA FABIA 1.0 TSI
VOLKSWAGEN POLO 1.0 TSI
CITROEN C3
DACIA SANDERO 1.0 TCE (LPG)
HYUNDAI I10 1.0 MPI 67 HP
KIA PICANTO 1.2 MPI
MITSUBISHI SPACE STAR (MIRAGE) 1.2L
NISSAN MICRA 1.2
RENAULT CLIO/ derleyen: haber7
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