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İşine yarar... En hızlı zayıflamanın formülü: 1 haftada 5 kilo verdiren doğal yollar büyük yarar sağlıyor! Yararı olur Benzini adeta kokluyor: İşte en az yakan otomobiller! Yüzbinlerce hasta şifa buldu! İşte solakların ‘ne gerek var’ dedikleri şehir hastanesi Talep her geçen yıl artıyor! Antalya'da 40 çeşit tropikal meyve üretiliyor
#1
Foto - Benzini adeta kokluyor: İşte en az yakan otomobiller!

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarında gözlenen yukarı yönlü hareketlilik, tüketicilerin araç satın alma tercihlerini değiştirdi. Yeni bir otomobil arayışına giren sürücüler artık motor gücü veya tasarım gibi detaylardan ziyade doğrudan yakıt tüketim verilerini inceliyor.

#2
Foto - Benzini adeta kokluyor: İşte en az yakan otomobiller!

Özellikle büyükşehirlerin dur-kalkı bol yoğun trafiğinde ve uzun mesafeli seyahatlerde ekonomik kalmayı başaran araçlar, aile bütçesi adına stratejik bir yatırım özelliği kazandı. Tüketiciler uzun vadeli kullanım maliyetlerini minimum seviyeye indirmek amacıyla tercihlerini yakıtı en tutumlu harcayan modellerden yana kullanıyor.

#3
Foto - Benzini adeta kokluyor: İşte en az yakan otomobiller!

EN AZ YAKAN BENZİNLİ OTOMOBİL MODELLERİ Sürekli yükseliş eğilimi gösteren benzin fiyatları, şehir içi günlük kullanımlarda düşük tüketim değerleri sunan motor seçeneklerini her zamankinden daha popüler bir konuma taşıdı. Bu verimlilik yarışında öne çıkan bütçe dostu seçeneklerin en başında Peugeot 208 1.2 PureTech 75 HP ile Opel Corsa Elegance 1.2 75 HP modelleri geliyor.

#4
Foto - Benzini adeta kokluyor: İşte en az yakan otomobiller!

En az yakan benzinli otomobiller şu şekilde: PEUGEOT 208 1.2 PURETECH 75 HP

#5
Foto - Benzini adeta kokluyor: İşte en az yakan otomobiller!

VOLKSWAGEN YENİ POLO 1.0 TSI STYLE

#6
Foto - Benzini adeta kokluyor: İşte en az yakan otomobiller!

SKODA SCALA 1.0 TSI 110 PS DSG

#7
Foto - Benzini adeta kokluyor: İşte en az yakan otomobiller!

KIA STONIC 1.0 TGDI

#8
Foto - Benzini adeta kokluyor: İşte en az yakan otomobiller!

SKODA FABIA 1.0 TSI

#9
Foto - Benzini adeta kokluyor: İşte en az yakan otomobiller!

VOLKSWAGEN POLO 1.0 TSI

#10
Foto - Benzini adeta kokluyor: İşte en az yakan otomobiller!

CITROEN C3

#11
Foto - Benzini adeta kokluyor: İşte en az yakan otomobiller!

DACIA SANDERO 1.0 TCE (LPG)

#12
Foto - Benzini adeta kokluyor: İşte en az yakan otomobiller!

HYUNDAI I10 1.0 MPI 67 HP

#13
Foto - Benzini adeta kokluyor: İşte en az yakan otomobiller!

KIA PICANTO 1.2 MPI

#14
Foto - Benzini adeta kokluyor: İşte en az yakan otomobiller!

MITSUBISHI SPACE STAR (MIRAGE) 1.2L

#15
Foto - Benzini adeta kokluyor: İşte en az yakan otomobiller!

NISSAN MICRA 1.2

#16
Foto - Benzini adeta kokluyor: İşte en az yakan otomobiller!

RENAULT CLIO/ derleyen: haber7

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