Bediüzzaman Said Nursi'nin bilinmeyen cenaze fotoğrafları
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 23 Mart 1960'ta Urfa'da vefat etmişti. Bediüzzaman Hazretleri'nin cenazesi, Ulu Camii'de kılınan namazdan sonra Dergah'ta ayrılan mekana defnedilmişti. O anlara dair ayrıntıları Urfalı gazeteci Naci İpek fotoğraflamıştı. İşte Naci İpek'in arşivinden çok bilinmeyen cenaze fotoğrafları...
Dergah'a defnedilmişti...
1960 darbecileri mezarını parçalamıştı...
Ömer Özcan'ın Arşivindeki Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin cenazesinden fotoğraflar. Cenaze namazının kılındığı anlar...
Dergaha giriş
Bediüzzaman Hazretlerinin cenazesi definden hemen sonra kabri başında dua edenler...
Bediüzzaman Hazretlerinin cenazesinde soldan sağa Demokrat Parti İl Başkanı Mehmet Hatipoğlu, Sinan Omur, Bekir Berk, Tahsin Tola...
Bediüzzaman Hazretlerinin cenazesinde Dr. Tahsin Tola, Av. Bekir Berk ve Ahmet Şahin...