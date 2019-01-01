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Bediüzzaman Said Nursi'nin bilinmeyen cenaze fotoğrafları

  • Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 23 Mart 1960'ta Urfa'da vefat etmişti. Bediüzzaman Hazretleri'nin cenazesi, Ulu Camii'de kılınan namazdan sonra Dergah'ta ayrılan mekana defnedilmişti. O anlara dair ayrıntıları Urfalı gazeteci Naci İpek fotoğraflamıştı. İşte Naci İpek'in arşivinden çok bilinmeyen cenaze fotoğrafları...

  • Dergah'a defnedilmişti...

  • 1960 darbecileri mezarını parçalamıştı...

  • Ömer Özcan'ın Arşivindeki Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin cenazesinden fotoğraflar. Cenaze namazının kılındığı anlar...

  • Dergaha giriş

  • Bediüzzaman Hazretlerinin cenazesi definden hemen sonra kabri başında dua edenler...

  • Bediüzzaman Hazretlerinin cenazesinde soldan sağa Demokrat Parti İl Başkanı Mehmet Hatipoğlu, Sinan Omur, Bekir Berk, Tahsin Tola...

  • Bediüzzaman Hazretlerinin cenazesinde Dr. Tahsin Tola, Av. Bekir Berk ve Ahmet Şahin...

  • Hür Adam gazetesinin haberleri

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  • Hür Adam gazetesinin haberleri

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