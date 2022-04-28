2022-04-28 10:45:04 Bayramda beslenmeye dikkat! Aşırı tatlıdan kaçın, az ve sık yiyin
Ramazan ayında iftar ve sahur arasında ortalama 14 saat aç kalındığı için metabolizmanın yavaşladığını hatırlatan Dahiliye Uzmanı Dr. Hasan Levent, “Yavaşlamış olan metabolizmamızı hızlandırmak amacıyla az ve sık yemek, günde en az 7000 adım atacak şekilde yürümek gerekiyor” dedi. Ramazan ayı boyunca tutulan oruçla beraber günlük öğün sayısının azaldığı , iftar ve sahur arasında ortalama 14 saat aç kalındığı için metabolizmanın yavaşladığını belirten Dahiliye Uzmanı Dr. Hasan Levent, bayramda aşırı ölçüde yemek yeme durumu karşısında, başta sindirim sisteminde olmak üzere diğer organ sistemlerinde çeşitli sağlık problemlerinin ortaya çıkabileceğini söyledi. Bu durumla beraber özellikle hazımsızlık, bulantı, kusma, mide ağrısı, reflü gibi sindirim şikâyetlerinin arttığına vurgu yapan Dr. Levent; tatlı, çikolata, şekerli içecekler ve hamur işlerinin aşırı ve sık tüketilmesi halinde çarpıntı, baş dönmesi, tansiyon yükselmesi, şeker yükselmesi ve kalp sıkışması gibi acil sağlık problemlerinin de yaşanabileceğini kaydetti.