Bayramda beslenmeye dikkat! Aşırı tatlıdan kaçın, az ve sık yiyin

Bu uyarılara dikkat Bayramda dikkat edilmesi gereken konularda da bahseden Dahiliye Uzmanı Dr. Hasan Levent, “Yavaşlamış olan metabolizmamızı hızlandırmak amacıyla az ve sık yemek, günde en az 7 bin adım atacak şekilde yürümek gerekiyor. Beslenmemizi öğün araları en az 3 saat olacak şekilde 3 ana, 2 ara öğün şeklinde düzenlemeliyiz. Kan şekerini hızlı ve çok yükseltmeyen besinlere ağırlık verilmelidir. Mevsiminde yetişen her renkten sebzeler ve meyveler, yeşillikler, süt ve süt ürünleri, baklagiller, tam buğday ya da tam tahıllı ekmek, kuruyemişler (badem, ceviz, fındık, fıstık) , kahvaltılıklar (yumurta, peynir, zeytin) ve et ürünlerini 5 öğüne ölçülü miktarda dağıtmak, haftada 3 gün et ve 4 gün baklagil ürünleri kullanmak sağlıklı beslenmemize yardımcı olacaktır. Günde yaklaşık 2 litre su içilmeli. Şekerli, asitli ve alkollü içecekler içilmemeli, içilecekse taze sıkılmış meyve suyu ya da az şekerli limonata en fazla 1 bardak içilmeli” dedi.