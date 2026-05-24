Bayram tatilinde sağanak alarmı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayram tatili boyunca ülke genelinde sağanak yağışların etkili olacağını duyurarak 21 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Balıkesir çevrelerinde de etkili sağanak tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda 2 ila 4 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı belirtildi.
Meteoroloji’nin sarı kodla uyardığı iller şunlar oldu: Adana, Antalya, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kocaeli, Kahramanmaraş, Muş, Sakarya, Siirt, Van, Batman, Şırnak, Yalova ve Osmaniye.
Öte yandan Meteoroloji, Kırklareli ile Tekirdağ için ayrıca gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.
Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
