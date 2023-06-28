Bayram dolayısı ile şehir boşaldı! İstanbul onlara kaldı

Sahilde yürüyüş keyfi Sarayburnu Sahiline gelen bazı vatandaşlar çimlerde oturarak deniz havası alırken, bazıları da yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü. Bazıları ise sıcak havada serinlemek için denize girdi. Bayram alışverişini son güne bırakanlar soluğu Eminönü'nde aldı Bayram tatilini İstanbul'da geçirmek isteyen vatandaşlar arife gününde soluğu, kentte bayram alışverişinin değişmeyen adresi Eminönü'nde aldı. Turistlerin de kentte en çok ziyaret ettiği noktalardan olan Eminönü'nde yoğunluk yaşandı. Bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar, buradan misafirlerine ikram edecekleri şeker, lokum, kuruyemiş, kahve, kahvaltılık ve çikolata gibi yiyecekleri satın aldı. Sıcak havada alışverişlerini tamamlayan vatandaşlar, Eminönü Meydanı'ndaki ağaçların altındaki banklarda oturarak dinlendi.